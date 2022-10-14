***SASA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***SASA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [SASA]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA.E) payında 17/10/2022 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı" önleyici tedbiri uygulanacaktır.Tedbirin uygulanacağı son tarih 16/11/2022'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072317BIST