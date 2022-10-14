***SASA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
14.10.2022 18:11
***SASA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA.E) payında 17/10/2022 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı" önleyici tedbiri uygulanacaktır.
Tedbirin uygulanacağı son tarih 16/11/2022'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072317
BIST
18:053.627
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 73,53
|Açılış
|: 3.585
|
|Önceki Kapanış
|: 3.553
|
3.641
En Düşük
3.585
18:0518,5887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0484
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6750
|
18,6008
En Düşük
18,5217
18:0518,1165
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0292
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,2298
En Düşük
18,0494
18:05984,47
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -9,94
|Açılış
|: 984,47
|
|Önceki Kapanış
|: 994,40
|
998,45
En Düşük
983,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|1.702,80
|151.467.800
|% 10,00
|
|PENTA
|440,00
|14.809.960
|% 10,00
|
|SNGYO
|4,84
|185.720.942
|% 10,00
|
|EGEEN
|2.880,70
|285.561.015
|% 10,00
|
|TMSN
|66,05
|299.136.286
|% 9,99
|
|TGSAS
|16,45
|114.465.300
|% -7,06
|
|TKFEN
|31,32
|1.302.224.991
|% -5,61
|
|SILVR
|25,60
|20.785.195
|% -4,41
|
|KZBGY
|17,72
|361.353.510
|% -4,16
|
|COSMO
|66,60
|4.191.302
|% -3,90
|
|THYAO
|90,00
|5.551.598.767
|% 2,27
|
|YKBNK
|8,83
|3.026.996.680
|% 5,50
|
|AKBNK
|13,50
|2.808.823.897
|% 3,77
|
|KOZAL
|198,40
|2.675.620.720
|% 3,12
|
|ISCTR
|8,54
|2.598.363.385
|% 3,89
|
|EKGYO
|4,22
|1.815.548.926
|% 1,20
|
|YKBNK
|8,83
|3.026.996.680
|% 5,50
|
|ISCTR
|8,54
|2.598.363.385
|% 3,89
|
|AKBNK
|13,50
|2.808.823.897
|% 3,77
|
|ODAS
|8,67
|1.270.760.509
|% 6,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5852
|18,5887
|% 0,26
|
|Euro
|18,1009
|18,1165
|% -0,16
|
|Sterlin
|20,7697
|20,8739
|% -0,96
|
|Frank
|18,4322
|18,5432
|% -0,16
|
|Riyal
|4,9318
|4,9566
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.648
|-18,91
|
|Altın Gr.
|984
|984
|-10,31
|
|Cumhuriyet
|6.634
|6.734
|-3,00
|
|Tam
|6.642
|6.724
|-66,00
|
|Yarım
|3.236
|3.284
|-36,00
|
|Çeyrek
|1.621
|1.641
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|18,31
|18,34
|-0,56
|
|Gümüş Gr.
|10,96
|10,98
|-0,30
|
|B. Petrol
|92,25
|92,25
|-2,32
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 56, 95 artarak (% 1.47 ) 3, 941
-
17:59XU100
Endeks 3, 618 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 81 üstünde . İşlem hacmi 54, 634.00 milyon TL de
-
17:59KONTR
Yüzde 5.75 oranında artışla 91.95 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 609, 430 adet işlem
-
17:58LIDER
Yüzde 5.25 oranında artışla 40.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 049, 048 adet işlem
-
17:57ODAS
Yüzde 6.27 oranında artışla 8.65 lira fiyatla işlem gören hissede 134, 676, 437 adet işlem