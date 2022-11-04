***SASA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu









***SASA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu )İlgili Şirketler [SASA]İlgili Fonlar []TürkçeÖzsermaye Hallerine İlişkin Borsa DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSasa Polyester'in çıkarılmış sermayesinin 2.240.000.000 TL'den 2.255.830.245 TL'ye artırılması işlemlerinin 02.11.2022 tarihi itibarıyla tamamlandığına ilişkin açıklaması 03.11.2022 tarihinde saat 18:12:14'te KAP'ta yayımlandığından, 07.11.2022 tarihinden itibaren BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 2.255.830.245, fiili dolaşımdaki pay oranı %21 olarak dikkate alınacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076853BIST