***SASA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu
04.11.2022 17:43
***SASA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu )
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Türkçe
Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sasa Polyester'in çıkarılmış sermayesinin 2.240.000.000 TL'den 2.255.830.245 TL'ye artırılması işlemlerinin 02.11.2022 tarihi itibarıyla tamamlandığına ilişkin açıklaması 03.11.2022 tarihinde saat 18:12:14'te KAP'ta yayımlandığından, 07.11.2022 tarihinden itibaren BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 2.255.830.245, fiili dolaşımdaki pay oranı %21 olarak dikkate alınacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076853
BIST
18:054.217
En Yüksek
|Değişim
|: 2,72%
|| 111,52
|Açılış
|: 4.131
|
|Önceki Kapanış
|: 4.105
|
4.234
En Düşük
4.131
18:0518,6128
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0019
|Açılış
|: 18,6380
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6761
En Düşük
18,5892
18:0518,4657
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 0,2880
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,5179
En Düşük
18,1324
18:051.001,68
En Yüksek
|Değişim
|: 2,69%
|| 26,27
|Açılış
|: 1.001,68
|
|Önceki Kapanış
|: 975,41
|
1.002,88
En Düşük
974,23
BIST En Aktif Hisseler17:59
|INVEO
|25,74
|252.075.106
|% 10,00
|
|AVOD
|3,41
|279.729.886
|% 10,00
|
|ALCTL
|62,75
|108.117.363
|% 9,99
|
|ISDMR
|27,96
|350.831.589
|% 9,99
|
|MIATK
|83,15
|60.226.179
|% 9,99
|
|ISKUR
|882.001,00
|1.764.002
|% -10,00
|
|VKING
|11,91
|3.235.244
|% -9,98
|
|KIMMR
|10,17
|116.097.760
|% -9,92
|
|NETAS
|31,70
|172.799.451
|% -9,38
|
|COSMO
|82,00
|3.384.304
|% -6,82
|
|THYAO
|104,10
|11.341.146.247
|% 2,26
|
|EREGL
|33,30
|6.400.740.310
|% 9,97
|
|KRDMD
|13,00
|5.637.357.469
|% 7,35
|
|TUPRS
|428,20
|4.192.721.063
|% 5,08
|
|ASELS
|35,14
|3.809.299.978
|% 1,86
|
|KRDMD
|13,00
|5.637.357.469
|% 7,35
|
|EKGYO
|4,61
|1.934.873.286
|% 1,77
|
|ISCTR
|8,98
|2.854.121.360
|% 3,22
|
|YKBNK
|9,27
|2.624.391.722
|% 5,82
|
|HALKB
|8,54
|1.921.082.795
|% 4,02
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6050
|18,6142
|% 0,00
|
|Euro
|18,4571
|18,4695
|% 1,61
|
|Sterlin
|21,0040
|21,1093
|% 1,43
|
|Frank
|18,6396
|18,7519
|% 1,90
|
|Riyal
|4,9373
|4,9620
|% -0,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.673
|1.673
|43,74
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|25,91
|
|Cumhuriyet
|6.651
|6.752
|135,00
|
|Tam
|6.692
|6.772
|138,00
|
|Yarım
|3.261
|3.313
|69,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.656
|35,00
|
|Gümüş.Ons
|20,59
|20,61
|1,13
|
|Gümüş Gr.
|12,33
|12,35
|0,69
|
|B. Petrol
|98,15
|98,15
|3,48
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 152, 48 artarak (% 3.43 ) 4, 594
-
17:59XU100
Endeks 4, 224 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 88 üstünde . İşlem hacmi 87, 353.00 milyon TL de
-
17:59ELITE
Yüzde 8.23 oranında artışla 44.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 626, 072 adet işlem
-
17:58TMPOL
Yüzde 9.95 oranında artışla 27.62 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 416, 318 adet işlem
-
17:57SEKFK
Yüzde 9.76 oranında artışla 10.23 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 921, 616 adet işlem