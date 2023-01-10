***SASA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu
10.01.2023 16:48
***SASA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu )
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Türkçe
Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sasa Polyester'in çıkarılmış sermayesinin 2.263.633.096 TL'den 2.302.591.217 TL'ye yükseltilmesi işlemleri gerçekleştirilmiş olduğundan 11.01.2023 tarihinden itibaren BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında, şirketin paylarının sayısı 2.302.591.217, fiili dolaşımdaki pay oranı %23 olarak dikkate alınacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099472
BIST
16:545.081
En Yüksek
|Değişim
|: -1,73%
|| -89,53
|Açılış
|: 5.171
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.187
En Düşük
5.047
16:5418,7788
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0082
|Açılış
|: 18,9180
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,7888
En Düşük
18,6015
16:5420,1852
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0363
|Açılış
|: 20,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,2406
En Düşük
19,9729
16:541.130,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,19
|Açılış
|: 1.130,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.133,56
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler16:54
|EUHOL
|2,32
|92.339.026
|% 11,54
|
|SDTTR
|51,50
|4.191.740
|% 10,00
|
|ACSEL
|77,55
|49.643.884
|% 10,00
|
|ULUFA
|7,15
|32.428.468
|% 10,00
|
|ARMDA
|236,50
|27.244.737
|% 10,00
|
|GOZDE
|23,40
|529.547.357
|% -10,00
|
|POLTK
|1.930,60
|51.826.538
|% -10,00
|
|VKING
|33,30
|881.318
|% -10,00
|
|BFREN
|4.634,60
|189.771.437
|% -9,95
|
|FLAP
|13,54
|197.837.605
|% -9,91
|
|ASELS
|58,70
|5.851.742.173
|% -0,68
|
|THYAO
|135,30
|5.467.565.747
|% -2,24
|
|EREGL
|39,32
|5.452.223.901
|% -1,26
|
|KRDMD
|18,70
|4.351.976.810
|% -0,48
|
|KOZAL
|582,80
|3.579.356.285
|% -1,75
|
|EKGYO
|8,67
|3.464.548.609
|% -0,69
|
|YKBNK
|9,69
|2.953.184.649
|% -4,25
|
|KRDMD
|18,70
|4.351.976.810
|% -0,48
|
|SKBNK
|2,81
|469.350.823
|% -1,06
|
|AKBNK
|17,50
|2.648.081.753
|% -1,74
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7678
|18,7788
|% 0,04
|
|Euro
|20,1749
|20,1852
|% 0,18
|
|Sterlin
|22,7114
|22,8253
|% -0,34
|
|Frank
|20,2326
|20,3544
|% -0,28
|
|Riyal
|4,9845
|5,0095
|% 0,08
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.875
|3,35
|
|Altın Gr.
|1.129
|1.130
|0,54
|
|Cumhuriyet
|7.617
|7.732
|-28,00
|
|Tam
|7.649
|7.702
|-6,00
|
|Yarım
|3.716
|3.768
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.858
|1.884
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,55
|23,59
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,18
|14,20
|-0,07
|
|B. Petrol
|79,98
|79,98
|0,33
|
Seans Raporu
16:54
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17:09DYOBY
Yüzde -7.98 oranında düşüşle 23.74 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 666, 223 adet işlem
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17:08BRKVY
Yüzde -8.60 oranında düşüşle 27.86 lira fiyatla işlem gören hissede 643, 721 adet işlem
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17:07
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, BIMAS, PETKM
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17:07XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -58, 68 kaybederek (% -1.28 ) 4, 521
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17:07
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HKTM, MAKIM, GSRAY, ARMDA, ONCSM, ULUFA, DIRIT, EKIZ, OZSUB, PLTUR