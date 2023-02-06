***SASA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma









***SASA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )İlgili Şirketler [SASA]İlgili Fonlar []TürkçePay İşlem Sırası Kapatma / AçmaYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiŞirket UnvanıSASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.Kapatma / Açma İşlemiAçma (Reactivation)Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi06/02/2023Sıra Açma Başlangıç Tarihi06/02/2023Sıra Açma Saati11:15AçıklamalarSASA.E sırası şirket ile ilgili özel durum açıklamasının Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurulmuş olmasına istinaden saat 11:15'te işleme açılacak, sırada 11:15-11:25 saatleri arasında açılış seansı yapılacak ve 11:30'dan itibaren Sürekli İşlem bölümünde yeniden işleme açılacaktır. Dayanağı SASA olan varantlar ise saat 11:30'da sürekli işlem bölümünde yeniden işleme açılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1109786BIST