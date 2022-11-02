***SASA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.11.2022 10:00
***SASA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SASA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SASA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076104
BIST
10:114.041
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -13,44
|Açılış
|: 4.059
|
|Önceki Kapanış
|: 4.055
|
4.067
En Düşük
4.040
10:1118,6188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0327
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6407
En Düşük
18,5393
10:1118,4006
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0414
|Açılış
|: 18,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,4535
En Düşük
18,2949
10:11989,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 4,02
|Açılış
|: 989,24
|
|Önceki Kapanış
|: 985,22
|
989,48
En Düşük
982,49
BIST En Aktif Hisseler10:11
|VAKKO
|37,26
|9.461.655
|% 9,98
|
|AKCNS
|52,80
|22.305.620
|% 9,09
|
|BRLSM
|19,36
|45.757.366
|% 7,50
|
|ATSYH
|140,00
|1.477.140
|% 7,36
|
|AZTEK
|21,08
|23.552.818
|% 7,22
|
|EMNIS
|53,80
|28.944
|% -7,56
|
|CELHA
|21,38
|8.927.008
|% -6,64
|
|ERBOS
|161,70
|51.035.889
|% -6,53
|
|MARTI
|5,80
|7.199.951
|% -6,15
|
|SASA
|123,90
|132.598.432
|% -5,78
|
|THYAO
|102,40
|359.131.679
|% 0,00
|
|ASELS
|33,64
|261.958.140
|% 0,90
|
|EREGL
|30,10
|250.007.585
|% 1,42
|
|KONTR
|114,30
|234.965.075
|% 5,93
|
|PETKM
|13,86
|213.364.592
|% 1,84
|
|EKGYO
|4,55
|194.309.285
|% 0,89
|
|IHLAS
|0,83
|22.078.809
|% 2,47
|
|PETKM
|13,86
|213.364.592
|% 1,84
|
|TSKB
|3,01
|46.038.983
|% 1,35
|
|KRDMD
|12,12
|136.770.304
|% 1,68
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6169
|18,6188
|% 0,18
|
|Euro
|18,3892
|18,4006
|% 0,23
|
|Sterlin
|21,3388
|21,4458
|% 0,24
|
|Frank
|18,5655
|18,6773
|% 0,25
|
|Riyal
|4,9391
|4,9638
|% 0,12
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.651
|2,71
|
|Altın Gr.
|988
|988
|3,16
|
|Cumhuriyet
|6.589
|6.689
|18,00
|
|Tam
|6.644
|6.700
|5,00
|
|Yarım
|3.237
|3.275
|2,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.637
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,62
|19,65
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,76
|11,78
|0,03
|
|B. Petrol
|95,49
|95,49
|0,84
|