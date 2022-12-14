***SASA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.12.2022 21:03
***SASA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SASA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087016
BIST
12:245.258
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 2,22
|Açılış
|: 5.275
|
|Önceki Kapanış
|: 5.256
|
5.302
En Düşük
5.220
12:2418,6503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0077
|Açılış
|: 18,6870
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6625
En Düşük
18,5454
12:2419,8756
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0602
|Açılış
|: 19,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8900
|
19,8777
En Düşük
19,7315
12:241.083,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,50
|Açılış
|: 1.083,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,20
|
1.086,92
En Düşük
1.080,27
BIST En Aktif Hisseler12:22
|BTCIM
|40,70
|828.353.985
|% 10,00
|
|ISKUR
|825.000,00
|825.000
|% 10,00
|
|KUYAS
|27,98
|32.226.273
|% 9,98
|
|OZSUB
|24,02
|88.745.873
|% 9,98
|
|RALYH
|48,54
|188.777.017
|% 9,97
|
|GEDIK
|7,63
|23.716.493
|% -20,69
|
|SNPAM
|19,00
|135.717
|% -7,32
|
|KSTUR
|330,10
|113.224
|% -6,78
|
|KONTR
|172,30
|209.705.091
|% -5,59
|
|YEOTK
|81,10
|50.892.814
|% -4,98
|
|KRDMD
|18,73
|4.955.547.375
|% -0,48
|
|THYAO
|143,60
|3.719.543.519
|% -0,28
|
|ASELS
|60,10
|3.381.152.408
|% 1,26
|
|EKGYO
|8,26
|2.744.051.545
|% 4,42
|
|VAKBN
|11,12
|2.711.840.198
|% 5,40
|
|EKGYO
|8,26
|2.744.051.545
|% 4,42
|
|SKBNK
|2,84
|816.194.663
|% 2,90
|
|KRDMD
|18,73
|4.955.547.375
|% -0,48
|
|VAKBN
|11,12
|2.711.840.198
|% 5,40
|
|YKBNK
|11,87
|2.512.859.725
|% 2,77
|
|12:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6457
|18,6492
|% 0,04
|
|Euro
|19,8641
|19,8716
|% 0,28
|
|Sterlin
|23,0268
|23,1422
|% 0,23
|
|Frank
|20,0357
|20,1564
|% 0,27
|
|Riyal
|4,9451
|4,9699
|% 0,03
|
|12:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|-2,41
|
|Altın Gr.
|1.084
|1.084
|-1,11
|
|Cumhuriyet
|7.240
|7.350
|-15,00
|
|Tam
|7.279
|7.326
|-18,00
|
|Yarım
|3.525
|3.582
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.768
|1.790
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,62
|23,66
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|14,20
|14,21
|-0,01
|
|B. Petrol
|80,72
|80,72
|0,04
|