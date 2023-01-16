***SASA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.01.2023 10:11
***SASA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SASA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102431
BIST
14:345.130
En Yüksek
|Değişim
|: 2,91%
|| 144,83
|Açılış
|: 5.013
|
|Önceki Kapanış
|: 4.985
|
5.140
En Düşük
4.981
14:3418,7948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0125
|Açılış
|: 19,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1250
|
18,8094
En Düşük
18,7572
14:3420,3617
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0108
|Açılış
|: 20,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6900
|
20,4474
En Düşük
20,2982
14:341.158,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,12
|Açılış
|: 1.158,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.159,98
|
1.165,44
En Düşük
1.154,56
BIST En Aktif Hisseler14:34
|SDTTR
|75,35
|345.740.193
|% 10,00
|
|AKCNS
|53,35
|40.202.245
|% 10,00
|
|ONCSM
|41,14
|2.879.224
|% 10,00
|
|ARMDA
|307,00
|20.150.522
|% 10,00
|
|DAGI
|6,05
|5.569.797
|% 10,00
|
|ODAS
|8,79
|2.367.744.433
|% -4,87
|
|ZEDUR
|59,20
|597.294
|% -4,67
|
|BRKO
|5,40
|1.228.586
|% -4,59
|
|DOGUB
|12,19
|32.510.898
|% -3,94
|
|ADEL
|111,70
|8.515.200
|% -3,71
|
|THYAO
|143,70
|6.096.358.696
|% 6,68
|
|KOZAL
|567,00
|3.421.260.249
|% 6,78
|
|ASELS
|57,95
|2.922.160.682
|% 4,89
|
|EREGL
|40,86
|2.865.289.280
|% 1,24
|
|TUPRS
|534,60
|2.835.252.518
|% 4,78
|
|ODAS
|8,79
|2.367.744.433
|% -4,87
|
|EKGYO
|8,01
|1.994.404.178
|% 1,65
|
|YKBNK
|9,52
|1.560.458.977
|% 3,37
|
|KRDMD
|19,01
|2.645.896.183
|% 1,82
|
|ISCTR
|11,12
|1.264.954.360
|% 2,96
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7898
|18,7948
|% 0,07
|
|Euro
|20,3498
|20,3617
|% 0,05
|
|Sterlin
|22,8819
|22,9967
|% -0,12
|
|Frank
|20,2104
|20,3322
|% 0,04
|
|Riyal
|4,9873
|5,0123
|% 0,04
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|-1,73
|
|Altın Gr.
|1.158
|1.159
|-1,35
|
|Cumhuriyet
|7.803
|7.921
|-55,00
|
|Tam
|7.842
|7.897
|87,00
|
|Yarım
|3.821
|3.864
|42,00
|
|Çeyrek
|1.916
|1.932
|21,00
|
|Gümüş.Ons
|24,17
|24,21
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|14,61
|14,63
|-0,03
|
|B. Petrol
|84,88
|84,88
|-0,40
|
Seans Raporu
14:34
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