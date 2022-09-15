***SASA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
15.09.2022 10:07
***SASA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Evet
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 15.09.2022
İlgili Şirketler SASA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Esra Yıldırım tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin düzeltme açıklaması ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063267
BIST
10:183.469
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 21,73
|Açılış
|: 3.456
|
|Önceki Kapanış
|: 3.447
|
3.494
En Düşük
3.452
10:1818,2642
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0352
|Açılış
|: 18,4080
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,2757
En Düşük
18,2314
10:1818,2745
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0699
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3076
En Düşük
18,1907
10:18990,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -5,08
|Açılış
|: 990,46
|
|Önceki Kapanış
|: 995,54
|
997,82
En Düşük
989,32
BIST En Aktif Hisseler10:18
|EMNIS
|51,70
|99.781
|% 10,00
|
|COSMO
|46,50
|276.675
|% 8,14
|
|YBTAS
|37.900,00
|37.900
|% 7,61
|
|ANELE
|3,61
|11.071.248
|% 7,44
|
|KUVVA
|44,04
|332.634
|% 7,36
|
|ROYAL
|6,03
|2.297.298
|% -10,00
|
|HKTM
|34,38
|12.167.038
|% -10,00
|
|ATSYH
|127,40
|2.195.939
|% -9,96
|
|ASUZU
|228,90
|57.237.129
|% -4,03
|
|IHAAS
|74,70
|1.846.538
|% -2,92
|
|ASELS
|34,32
|1.142.458.811
|% 4,00
|
|HALKB
|12,38
|850.923.634
|% 0,98
|
|ISCTR
|10,32
|674.783.629
|% 1,47
|
|THYAO
|74,20
|560.792.625
|% -0,13
|
|VAKBN
|13,49
|557.404.031
|% 5,23
|
|HALKB
|12,38
|850.923.634
|% 0,98
|
|ISCTR
|10,32
|674.783.629
|% 1,47
|
|YKBNK
|7,99
|471.454.287
|% 1,65
|
|EKGYO
|4,54
|216.787.982
|% 2,71
|
|VAKBN
|13,49
|557.404.031
|% 5,23
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2567
|18,2642
|% 0,19
|
|Euro
|18,2551
|18,2745
|% 0,38
|
|Sterlin
|20,9736
|21,0788
|% -0,06
|
|Frank
|18,8804
|18,9942
|% 0,03
|
|Riyal
|4,8434
|4,8677
|% 0,15
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.687
|1.687
|-9,94
|
|Altın Gr.
|990
|990
|-5,06
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.832
|8,00
|
|Tam
|6.697
|6.761
|-31,00
|
|Yarım
|3.263
|3.305
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.637
|1.652
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,38
|19,41
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,39
|11,40
|-0,13
|
|B. Petrol
|93,74
|93,74
|-0,36
|
Seans Raporu
10:18
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10:33DESA
Yüzde 5.80 oranında artışla 33.56 lira fiyatla işlem gören hissede 307, 781 adet işlem
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10:32XU100
Endeks 3, 480 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 95 üstünde . İşlem hacmi 10, 452.00 milyon TL de
-
10:32AFYON
Yüzde 6.98 oranında artışla 5.52 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 169, 772 adet işlem
-
10:31VAKFN
Yüzde 6.10 oranında artışla 3.65 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 383, 311 adet işlem
-
10:30VAKFN
Yüzde 6.10 oranında artışla 3.65 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 202, 666 adet işlem