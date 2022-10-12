***SASA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
12.10.2022 18:15
***SASA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SASA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Merinos Halı Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071295
BIST
17:593.518
En Yüksek
|Değişim
|: -1,50%
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BIST En Aktif Hisseler17:59
|LINK
|40,48
|56.177.533
|% 10,00
|
|SMRTG
|89,20
|246.497.680
|% 9,99
|
|HKTM
|73,80
|91.188.114
|% 9,99
|
|KNFRT
|15,19
|68.534.462
|% 9,99
|
|PRKAB
|26,86
|202.069.692
|% 9,99
|
|MEGAP
|4,82
|20.989.553
|% -9,91
|
|MEGAP
|4,82
|20.989.553
|% -9,91
|
|ETYAT
|7,10
|2.042.204
|% -9,67
|
|KLNMA
|16,61
|501.883
|% -8,18
|
|RODRG
|30,92
|9.986.752
|% -7,70
|
|THYAO
|85,20
|6.336.683.025
|% 0,83
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|PETKM
|14,73
|3.085.948.943
|% 1,24
|
|ASELS
|31,56
|2.952.138.926
|% -2,17
|
|SASA
|82,10
|2.745.496.641
|% -3,53
|
|SISE
|28,52
|2.191.714.004
|% -3,06
|
|EKGYO
|4,16
|1.746.170.021
|% -3,48
|
|YKBNK
|8,25
|2.177.426.032
|% -0,72
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|ISCTR
|8,23
|2.163.244.951
|% -0,72
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|PETKM
|14,73
|3.085.948.943
|% 1,24
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|AKBNK
|12,86
|2.039.575.535
|% -1,53
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5819
|18,5916
|% 0,04
|
|Euro
|18,0246
|18,0367
|% -0,08
|
|Sterlin
|20,5161
|20,6190
|% 0,90
|
|Frank
|18,5335
|18,6451
|% -0,20
|
|Riyal
|4,9314
|4,9562
|% 0,01
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.671
|4,48
|
|Altın Gr.
|998
|999
|2,59
|
|Cumhuriyet
|6.704
|6.805
|29,00
|
|Tam
|6.729
|6.789
|21,00
|
|Yarım
|3.279
|3.318
|9,00
|
|Çeyrek
|1.642
|1.660
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,98
|19,01
|-0,16
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|Gümüş Gr.
|11,35
|11,36
|-0,09
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|B. Petrol
|92,65
|92,65
|-1,64
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