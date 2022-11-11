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***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

11.11.2022 14:52
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili


***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.11.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 8. Maddesinin ekteki şekliyle tadili kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvurumuz 10.11.2022 tarihinde onaylanmıştır. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079498


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