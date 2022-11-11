***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
11.11.2022 14:52
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.11.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 8. Maddesinin ekteki şekliyle tadili kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvurumuz 10.11.2022 tarihinde onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079498
BIST
14:584.523
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 55,44
|Açılış
|: 4.541
|
|Önceki Kapanış
|: 4.467
|
4.552
En Düşük
4.503
14:5818,5223
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0324
|Açılış
|: 18,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,5893
En Düşük
18,4566
14:5819,0823
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,2305
|Açılış
|: 19,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
19,0969
En Düşük
18,8141
14:581.048,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 5,44
|Açılış
|: 1.048,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.043,51
|
1.054,73
En Düşük
1.039,37
BIST En Aktif Hisseler14:58
|BRYAT
|956,30
|166.540.610
|% 10,00
|
|AKENR
|4,40
|87.353.715
|% 10,00
|
|CELHA
|28,60
|27.338.719
|% 10,00
|
|VERUS
|96,80
|51.077.651
|% 10,00
|
|MIATK
|107,90
|351.786.138
|% 9,99
|
|SNGYO
|4,23
|19.765.724
|% -10,00
|
|TURGG
|270,90
|15.900.463
|% -6,71
|
|KZBGY
|17,35
|108.129.756
|% -5,50
|
|GLBMD
|11,50
|23.467.751
|% -5,43
|
|SRVGY
|121,80
|15.208.915
|% -4,62
|
|THYAO
|113,80
|5.592.033.318
|% 0,35
|
|EREGL
|37,38
|4.543.510.395
|% -0,43
|
|ASELS
|39,72
|4.213.774.362
|% 4,42
|
|PETKM
|14,55
|2.563.618.842
|% 0,48
|
|ODAS
|10,86
|2.306.011.711
|% 8,82
|
|EKGYO
|5,43
|1.475.804.956
|% 0,93
|
|ODAS
|10,86
|2.306.011.711
|% 8,82
|
|YKBNK
|9,94
|2.121.925.981
|% 1,74
|
|SKBNK
|2,22
|418.751.770
|% -0,45
|
|TSKB
|3,14
|575.275.264
|% 0,32
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5182
|18,5223
|% 0,18
|
|Euro
|19,0599
|19,0823
|% 1,22
|
|Sterlin
|21,7362
|21,8452
|% 0,66
|
|Frank
|19,2840
|19,4002
|% 1,11
|
|Riyal
|4,9154
|4,9401
|% 0,25
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|2,34
|
|Altın Gr.
|1.049
|1.049
|5,55
|
|Cumhuriyet
|6.953
|7.058
|107,00
|
|Tam
|6.917
|7.033
|15,00
|
|Yarım
|3.359
|3.439
|8,00
|
|Çeyrek
|1.680
|1.719
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,42
|21,45
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|12,78
|12,80
|-0,09
|
|B. Petrol
|96,52
|96,52
|2,85
|
Seans Raporu
14:58
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