***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.11.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 8. Maddesinin ekteki şekliyle tadili kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvurumuz 10.11.2022 tarihinde onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079498BIST