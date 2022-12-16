***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
16.12.2022 18:16
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.12.2022,15.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin tadil edilmiş 8.maddesi Adana Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 16 Aralık 2022 tarihinde tescil edilmiş ve 16 Aralık 2022 tarihli ve 10727 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088134
BIST
17:595.206
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 17,11
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.259
En Düşük
5.155
17:5918,6550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0114
|Açılış
|: 18,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7430
|
18,6741
En Düşük
18,6099
17:5919,8150
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0070
|Açılış
|: 19,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9123
En Düşük
19,7888
17:591.074,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 9,03
|Açılış
|: 1.074,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.074,87
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BRKSN
|25,30
|9.607.362
|% 10,00
|
|ARASE
|255,20
|25.657.808
|% 10,00
|
|PLTUR
|12,11
|1.856.524
|% 9,99
|
|TEKTU
|3,42
|105.590.253
|% 9,97
|
|SKBNK
|3,20
|1.433.376.948
|% 9,97
|
|VKING
|20,88
|3.665.921
|% -10,00
|
|ALFAS
|287,60
|329.874.818
|% -9,98
|
|RALYH
|39,34
|167.993.083
|% -9,98
|
|MNDRS
|8,18
|45.981.180
|% -9,91
|
|IDGYO
|4,41
|8.739.078
|% -9,82
|
|PETKM
|19,17
|8.739.443.141
|% 5,45
|
|VAKBN
|12,60
|6.446.179.990
|% 9,85
|
|THYAO
|139,80
|6.425.009.936
|% -0,21
|
|YKBNK
|11,82
|5.818.427.965
|% -0,17
|
|AKBNK
|18,72
|5.103.963.646
|% 1,19
|
|EKGYO
|8,21
|4.886.677.982
|% 4,19
|
|VAKBN
|12,60
|6.446.179.990
|% 9,85
|
|YKBNK
|11,82
|5.818.427.965
|% -0,17
|
|PETKM
|19,17
|8.739.443.141
|% 5,45
|
|SKBNK
|3,20
|1.433.376.948
|% 9,97
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6377
|18,6535
|% 0,05
|
|Euro
|19,7910
|19,8051
|% -0,09
|
|Sterlin
|22,7028
|22,8167
|% 0,30
|
|Frank
|19,9685
|20,0888
|% -0,13
|
|Riyal
|4,9413
|4,9661
|% -0,03
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|11,11
|
|Altın Gr.
|1.070
|1.070
|4,87
|
|Cumhuriyet
|7.190
|7.298
|20,00
|
|Tam
|7.224
|7.278
|20,00
|
|Yarım
|3.498
|3.558
|10,00
|
|Çeyrek
|1.755
|1.779
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,19
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|13,84
|13,85
|0,01
|
|B. Petrol
|78,79
|78,79
|-2,42
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59ULAS
Yüzde 5.17 oranında artışla 11.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 058, 678 adet işlem
-
17:58CCOLA
Yüzde 6.20 oranında artışla 208.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 291, 163 adet işlem
-
17:57VKGYO
Yüzde 6.76 oranında artışla 5.37 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 978, 337 adet işlem
-
17:56KAPLM
Yüzde 5.77 oranında artışla 119.20 lira fiyatla işlem gören hissede 167, 212 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 5, 212 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 105, 487.00 milyon TL de