***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
02.11.2022 07:49
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 2 Kasım 2022
tarih ve 53 sayılı kararı ile onaylanan 01.01.2022-30.09.2022 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)"ne uyumlu olarak hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporumuz ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076090
BIST
18:054.055
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.987
|
|Önceki Kapanış
|: 4.055
|
4.100
En Düşük
3.987
18:0518,6174
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0313
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6407
En Düşük
18,5393
18:0518,4324
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0732
|Açılış
|: 18,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,4535
En Düşük
18,2949
18:05988,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,25
|Açılış
|: 988,47
|
|Önceki Kapanış
|: 985,22
|
989,40
En Düşük
982,49
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GESAN
|180,40
|330.168.671
|% 10,00
|
|KRGYO
|8,69
|94.494.174
|% 10,00
|
|AKCNS
|48,40
|61.113.948
|% 10,00
|
|VAKKO
|33,88
|5.910.095
|% 10,00
|
|EDATA
|22,24
|75.430.647
|% 9,99
|
|YKSLN
|10,70
|120.527.404
|% -9,93
|
|BRKO
|1,96
|2.098.191
|% -9,68
|
|LIDER
|48,26
|156.294.034
|% -8,94
|
|KRTEK
|25,06
|105.179.034
|% -8,41
|
|VERTU
|32,84
|170.083.803
|% -8,27
|
|THYAO
|102,40
|6.407.381.966
|% 1,09
|
|SASA
|131,50
|4.339.158.378
|% 9,40
|
|ASELS
|33,34
|3.732.058.529
|% 3,48
|
|SISE
|32,98
|3.510.729.698
|% -0,72
|
|AKBNK
|14,55
|3.152.414.613
|% -0,48
|
|EKGYO
|4,51
|2.818.377.282
|% 2,27
|
|ISCTR
|9,38
|2.714.736.618
|% 0,64
|
|YKBNK
|9,25
|2.720.007.473
|% 0,43
|
|AKBNK
|14,55
|3.152.414.613
|% -0,48
|
|TSKB
|2,97
|638.827.291
|% -1,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6072
|18,6174
|% 0,17
|
|Euro
|18,3979
|18,4324
|% 0,40
|
|Sterlin
|21,3514
|21,4585
|% 0,30
|
|Frank
|18,5565
|18,6683
|% 0,21
|
|Riyal
|4,9334
|4,9582
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.652
|1.652
|3,66
|
|Altın Gr.
|988
|988
|2,68
|
|Cumhuriyet
|6.589
|6.689
|18,00
|
|Tam
|6.637
|6.709
|14,00
|
|Yarım
|3.234
|3.280
|7,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.639
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,66
|19,71
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,74
|11,76
|0,01
|
|B. Petrol
|95,79
|95,79
|1,14
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MPARK
Yüzde 5.30 oranında artışla 68.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 227, 062 adet işlem
-
17:58ISKPL
Yüzde 9.05 oranında artışla 8.07 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 510, 733 adet işlem
-
17:57GLRYH
Yüzde 5.17 oranında artışla 4.07 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 404, 522 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 71, 57 artarak (% 1.65 ) 4, 402
-
17:56XU100
Endeks 4, 046 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 69 üstünde . İşlem hacmi 74, 422.00 milyon TL de