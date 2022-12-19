***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı SPK BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniŞarta bağlı sermaye artırım süreçlerimizin devam etmesi nedeniyle, söz konusu başvurumuzun 2023 yılında gerçekleştirilecek 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısından önce tekrar yapılmak üzere ertelenmesine karar verilmiştir.İptal Edilen SüreçKayıtlı Sermaye Tavanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088494BIST