***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
19.12.2022 18:20
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
Şarta bağlı sermaye artırım süreçlerimizin devam etmesi nedeniyle, söz konusu başvurumuzun 2023 yılında gerçekleştirilecek 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısından önce tekrar yapılmak üzere ertelenmesine karar verilmiştir.
İptal Edilen Süreç
Kayıtlı Sermaye Tavanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088494
BIST
18:055.392
En Yüksek
|Değişim
|: 3,41%
|| 177,62
|Açılış
|: 5.271
|
|Önceki Kapanış
|: 5.214
|
5.404
En Düşük
5.268
18:0518,6560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0040
|Açılış
|: 18,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7550
|
18,6685
En Düşük
18,6001
18:0519,7944
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0290
|Açılış
|: 19,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8550
|
19,8894
En Düşük
19,7129
18:051.071,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -3,06
|Açılış
|: 1.071,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.074,86
|
1.078,70
En Düşük
1.069,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UMPAS
|5,17
|3.275.299
|% 300,78
|
|TSKB
|5,50
|1.789.052.872
|% 10,00
|
|SKBNK
|3,52
|1.191.734.555
|% 10,00
|
|OTTO
|80,30
|2.155.419
|% 10,00
|
|PLTUR
|13,32
|2.986.424
|% 9,99
|
|PAMEL
|243,00
|23.448.042
|% -10,00
|
|EUREN
|12,90
|1.113.075.988
|% -9,98
|
|IDGYO
|3,97
|7.655.804
|% -9,98
|
|OZSUB
|23,50
|59.614.591
|% -9,96
|
|VKING
|18,80
|2.642.472
|% -9,96
|
|YKBNK
|12,87
|14.560.636.864
|% 9,53
|
|PETKM
|19,87
|9.333.656.490
|% 3,60
|
|ISCTR
|13,67
|7.362.909.847
|% 9,98
|
|THYAO
|143,30
|7.226.233.080
|% 2,87
|
|AKBNK
|20,50
|6.323.324.818
|% 9,92
|
|YKBNK
|12,87
|14.560.636.864
|% 9,53
|
|EKGYO
|8,28
|5.364.566.340
|% 0,73
|
|ISCTR
|13,67
|7.362.909.847
|% 9,98
|
|PETKM
|19,87
|9.333.656.490
|% 3,60
|
|ALBRK
|3,83
|1.559.808.367
|% 9,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6446
|18,6557
|% 0,02
|
|Euro
|19,7733
|19,7934
|% 0,14
|
|Sterlin
|22,5816
|22,6948
|% -0,15
|
|Frank
|19,9680
|20,0883
|% 0,38
|
|Riyal
|4,9437
|4,9685
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|-4,84
|
|Altın Gr.
|1.071
|1.072
|-3,36
|
|Cumhuriyet
|7.214
|7.323
|-2,00
|
|Tam
|7.227
|7.288
|30,00
|
|Yarım
|3.500
|3.563
|15,00
|
|Çeyrek
|1.755
|1.781
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,92
|22,96
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|13,74
|13,76
|-0,16
|
|B. Petrol
|80,31
|80,31
|1,27
|
Seans Raporu
18:05
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17:59GSRAY
Yüzde 6.72 oranında artışla 9.05 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 790, 403 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 5, 394 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 46 üstünde . İşlem hacmi 128, 067.00 milyon TL de
-
17:56GEDIK
Yüzde 8.15 oranında artışla 8.49 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 421, 441 adet işlem
-
17:55SANEL
Yüzde 9.95 oranında artışla 16.14 lira fiyatla işlem gören hissede 470, 150 adet işlem
-
17:54PEGYO
Yüzde 9.70 oranında artışla 5.20 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 781, 765 adet işlem