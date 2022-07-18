***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
18.07.2022 22:38
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 8 Temmuz 2022 tarihinde Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "B"ye revize etmesini takiben Şirketimizin Uzun Vadeli Yabancı Para Notunu "B" olarak teyit etmiş, Görünümünü ise "Negatif" olarak revize etmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046021
BIST
18:052.451
En Yüksek
|Değişim
|: 2,89%
|| 68,83
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.382
|
2.451
En Düşük
2.402
18:0517,4450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0451
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5200
|
17,5132
En Düşük
17,2771
18:0517,7549
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,2035
|Açılış
|: 17,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6500
|
17,8209
En Düşük
17,4486
18:05958,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,39
|Açılış
|: 958,27
|
|Önceki Kapanış
|: 955,87
|
970,35
En Düşük
948,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RTALB
|9,24
|160.969.996
|% 10,00
|
|BIZIM
|19,18
|74.526.632
|% 9,98
|
|ECILC
|13,79
|295.311.014
|% 9,97
|
|ASUZU
|194,10
|419.541.374
|% 9,97
|
|UFUK
|77,20
|3.331.517
|% 9,97
|
|GESAN
|47,20
|309.058.390
|% -8,26
|
|DOBUR
|42,80
|9.319.322
|% -8,15
|
|SILVR
|20,44
|74.246.906
|% -7,26
|
|SMRTG
|29,44
|174.577.655
|% -6,54
|
|FENER
|51,70
|289.919.707
|% -5,31
|
|THYAO
|49,98
|4.428.109.586
|% 4,26
|
|EREGL
|27,32
|1.659.059.130
|% 5,24
|
|SISE
|20,66
|1.600.911.210
|% 1,57
|
|ODAS
|3,49
|1.087.441.028
|% 7,06
|
|SASA
|41,10
|1.067.763.244
|% 3,63
|
|ODAS
|3,49
|1.087.441.028
|% 7,06
|
|EKGYO
|2,97
|691.889.979
|% 0,68
|
|YKBNK
|4,39
|761.924.803
|% 5,02
|
|THYAO
|49,98
|4.428.109.586
|% 4,26
|
|AKBNK
|8,27
|717.557.349
|% 4,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4368
|17,4926
|% 0,53
|
|Euro
|17,6943
|17,7454
|% 1,11
|
|Sterlin
|20,7931
|20,8974
|% 1,02
|
|Frank
|17,7769
|17,8840
|% 0,10
|
|Riyal
|4,6326
|4,6558
|% 0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.709
|0,74
|
|Altın Gr.
|959
|959
|3,50
|
|Cumhuriyet
|6.514
|6.613
|8,00
|
|Tam
|6.495
|6.621
|-83,00
|
|Yarım
|3.155
|3.232
|-33,00
|
|Çeyrek
|1.583
|1.615
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|18,68
|18,71
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,48
|10,50
|0,02
|
|B. Petrol
|106
|106
|4,55
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 61, 97 artarak (% 2.96 ) 2, 153
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IMASM, RTALB, KLRHO, MAKIM, GLRYH
-
17:59
BIZIM, ECILC, VAKKO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
BJKAS, FRIGO, AGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 269 hisse senedinden 168 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 75 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 26 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem