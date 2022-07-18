***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.07.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 8 Temmuz 2022 tarihinde Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "B"ye revize etmesini takiben Şirketimizin Uzun Vadeli Yabancı Para Notunu "B" olarak teyit etmiş, Görünümünü ise "Negatif" olarak revize etmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046021BIST