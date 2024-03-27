***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından 26 Mart 2024 tarihinde yapılan duyuruda SASA Polyester Sanayi A.Ş.'nin (SASA) Uzun Vadeli Kredi Notu "B", Görünümü "Negatif" olarak teyit edilmiştir.www.fitchratings.com/entity/sasa-polyester-sanayi-anonim-sirketi-97328436http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263395BIST