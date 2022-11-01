***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
01.11.2022 10:21
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.10.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aşağıdaki açıklama, Borsa İstanbul A.Ş.'nin 31 Ekim 2022 tarih ve E-18454353-100.06-12202 sayılı yazısı ile Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin özel durum açıklaması yapılması talebi üzerine yapılmaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliğinin "Olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri" başlıklı 8.maddesine göre Şirketimizce kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075808
BIST
10:194.044
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 65,51
|Açılış
|: 3.987
|
|Önceki Kapanış
|: 3.979
|
4.050
En Düşük
3.987
10:1918,6200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0135
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5750
|
18,6707
En Düşük
18,5879
10:1918,4768
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0732
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,5502
En Düşük
18,3744
10:19986,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 9,44
|Açılış
|: 986,31
|
|Önceki Kapanış
|: 976,87
|
987,90
En Düşük
976,38
BIST En Aktif Hisseler10:19
|VAKKO
|33,88
|3.919.882
|% 10,00
|
|BRLSM
|18,01
|46.987.440
|% 9,95
|
|EKIZ
|18,87
|552.400
|% 9,71
|
|BALAT
|11,75
|160.399
|% 9,51
|
|AKCNS
|47,88
|27.721.009
|% 8,82
|
|LIDER
|47,70
|17.853.455
|% -10,00
|
|TRCAS
|21,44
|49.587.273
|% -9,99
|
|EMNIS
|50,45
|318.390
|% -9,99
|
|DYOBY
|20,20
|12.564.245
|% -9,98
|
|YKSLN
|10,70
|20.210.962
|% -9,93
|
|THYAO
|103,50
|870.561.637
|% 2,17
|
|SISE
|34,02
|644.964.713
|% 2,41
|
|SASA
|128,40
|629.264.100
|% 6,82
|
|TUPRS
|387,70
|394.503.243
|% 2,30
|
|KONTR
|102,00
|374.566.513
|% 3,92
|
|EKGYO
|4,44
|295.309.681
|% 0,68
|
|YKBNK
|9,40
|287.103.674
|% 2,06
|
|TSKB
|3,05
|65.154.155
|% 1,33
|
|SKBNK
|2,04
|42.852.415
|% 0,49
|
|AKBNK
|14,83
|298.746.551
|% 1,44
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6135
|18,6200
|% 0,07
|
|Euro
|18,4626
|18,4768
|% 0,40
|
|Sterlin
|21,3851
|21,4924
|% 0,59
|
|Frank
|18,5788
|18,6907
|% 0,48
|
|Riyal
|4,9395
|4,9643
|% 0,10
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.645
|11,66
|
|Altın Gr.
|986
|986
|9,44
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.671
|5,00
|
|Tam
|6.630
|6.699
|48,00
|
|Yarım
|3.230
|3.273
|24,00
|
|Çeyrek
|1.620
|1.635
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,66
|19,69
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|11,76
|11,78
|0,31
|
|B. Petrol
|94,36
|94,36
|1,55
|