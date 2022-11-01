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***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

01.11.2022 10:21
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri


***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.10.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Aşağıdaki açıklama, Borsa İstanbul A.Ş.'nin 31 Ekim 2022 tarih ve E-18454353-100.06-12202 sayılı yazısı ile Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin özel durum açıklaması yapılması talebi üzerine yapılmaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliğinin "Olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri" başlıklı 8.maddesine göre Şirketimizce kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075808


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Tam 6.630 6.699 48,00  
Yarım 3.230 3.273 24,00  
Çeyrek 1.620 1.635 11,00  
Gümüş.Ons 19,66 19,69 0,51  
Gümüş Gr. 11,76 11,78 0,31  
B. Petrol 94,36 94,36 1,55  
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