***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOlağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.10.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAşağıdaki açıklama, Borsa İstanbul A.Ş.'nin 31 Ekim 2022 tarih ve E-18454353-100.06-12202 sayılı yazısı ile Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin özel durum açıklaması yapılması talebi üzerine yapılmaktadır.Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliğinin "Olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri" başlıklı 8.maddesine göre Şirketimizce kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075808BIST