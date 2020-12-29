***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından yatırım bedeli tahmini 150 Milyon USD, yıllık 330.000 ton kapasiteli tekstil cipsi, şişe cipsi, pet cipsi üretim tesisi yatırım kararı alınmış olup 2023 yılı ikinci yarısında devreye alınması planlanmaktadır. Ciroya yıllık katkısı bugünkü rakamlarla yaklaşık 330 - 350 milyon USD arası olacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895340BIST