***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.12.2020 10:58
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından yatırım bedeli tahmini 150 Milyon USD, yıllık 330.000 ton kapasiteli tekstil cipsi, şişe cipsi, pet cipsi üretim tesisi yatırım kararı alınmış olup 2023 yılı ikinci yarısında devreye alınması planlanmaktadır. Ciroya yıllık katkısı bugünkü rakamlarla yaklaşık 330 - 350 milyon USD arası olacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895340
BIST
11:301.446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 6,45
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.439
|
1.448
En Düşük
1.443
11:307,4096
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0286
|Açılış
|: 7,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4350
|
7,4786
En Düşük
7,4050
11:309,0864
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0082
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,1540
En Düşük
9,0536
11:30448,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,65
|Açılış
|: 448,49
|
|Önceki Kapanış
|: 447,84
|
451,65
En Düşük
446,19
BIST En Aktif Hisseler11:30
|ARZUM
|24,86
|21.929.180
|% 10,00
|
|BASCM
|14,41
|132.457
|% 10,00
|
|BERA
|17,51
|55.826.561
|% 9,99
|
|YAPRK
|73,20
|3.377.993
|% 9,99
|
|CMBTN
|263,70
|17.653.877
|% 9,97
|
|ISATR
|225.900,00
|225.900
|% -10,00
|
|NIBAS
|56,00
|5.809.967
|% -9,39
|
|BRYAT
|470,80
|115.810.453
|% -6,31
|
|CASA
|85,00
|49.130
|% -5,56
|
|DMSAS
|6,80
|84.722.693
|% -5,42
|
|GUBRF
|74,00
|1.002.422.546
|% 5,11
|
|THYAO
|12,94
|525.992.455
|% 2,54
|
|KARTN
|105,20
|469.279.631
|% 1,74
|
|KARSN
|3,32
|442.196.114
|% 5,73
|
|SASA
|21,06
|434.865.157
|% 8,11
|
|KARSN
|3,32
|442.196.114
|% 5,73
|
|SKBNK
|1,55
|149.900.817
|% -1,27
|
|GSDHO
|2,51
|129.025.148
|% 2,45
|
|KRDMD
|5,60
|288.153.678
|% -0,18
|
|EKGYO
|2,16
|93.253.830
|% 0,00
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4057
|7,4096
|% -0,38
|
|Euro
|9,0715
|9,0864
|% -0,09
|
|Sterlin
|9,9847
|10,0348
|% 0,19
|
|Frank
|8,3329
|8,3831
|% 0,05
|
|Riyal
|1,9689
|1,9788
|% -0,35
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.881
|1.882
|7,91
|
|Altın Gr.
|448
|448
|0,39
|
|Cumhuriyet
|2.987
|3.032
|-38,00
|
|Tam
|2.974
|3.049
|-44,54
|
|Yarım
|1.438
|1.475
|-21,54
|
|Çeyrek
|721
|738
|-10,77
|
|Gümüş.Ons
|26,27
|26,30
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,26
|-0,02
|
|B. Petrol
|51,48
|51,48
|0,58
|
Seans Raporu
11:30
daha fazla
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11:40
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, OYAKC, TSKB
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11:40
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CMBTN, UMPAS, SNKRN, BASCM, ARZUM, BERA, YAPRK, ORMA
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CLEBI, BASCM, ISKUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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11:40
OZRDN, KONTR, LINK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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11:40
Bu seansda işlem gören 193 hisse senedinden 73 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 101 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 19 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem