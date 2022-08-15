***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.06.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizce 3/6/2022 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında "Adana ili, Yumurtalık ilçesi, Akyuva, Demirtaş ve Hunutlu Mahallelerinde yer alan toplam 4.058.685,13 m2 yüzölçümlü taşınmazların ve bu taşınmazlar üzerinde bulunan yapıların satışı" ihalesinin 2.139.000.000 TL bedelle Şirketimiz lehine sonuçlandığı duyurulmuştu. Satın alma işlemlerine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile yapılan görüşmeler tamamlanmış ve Satış Sözleşmesi 15.08.2022 tarihinde (bugün) imzalanmıştır. İhale bedelinin %25'i olan 534.750.000 TL peşin olarak ödenmiştir. Geriye kalan kısım yılda bir olmak üzere 5 eşit taksitte ödenecektir. Bununla ilgili vadeye bağlanan kısmı için, vade farkı dahil tutarı da içerecek şekilde toplamda 2.326.162.500-TL süresiz teminat mektubu verilmiştir. İhale bedelinin vadeye bağlanan tutarına sözleşme imza tarihinden itibaren yıllık %15 oranında basit faiz (vade farkı) uygulanacak ve vade farkı ödemeleri satış bedeli taksit ödemeleri ile aynı tarihte yapılacaktır. Tapu işlemlerine başlanmış olup yasal prosedürlerinin tamamlanmasını takiben söz konusu arsaların şirketimize devri gerçekleştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055411BIST