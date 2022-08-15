***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.08.2022 14:59
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizce 3/6/2022 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında "Adana ili, Yumurtalık ilçesi, Akyuva, Demirtaş ve Hunutlu Mahallelerinde yer alan toplam 4.058.685,13 m2 yüzölçümlü taşınmazların ve bu taşınmazlar üzerinde bulunan yapıların satışı" ihalesinin 2.139.000.000 TL bedelle Şirketimiz lehine sonuçlandığı duyurulmuştu. Satın alma işlemlerine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile yapılan görüşmeler tamamlanmış ve Satış Sözleşmesi 15.08.2022 tarihinde (bugün) imzalanmıştır. İhale bedelinin %25'i olan 534.750.000 TL peşin olarak ödenmiştir. Geriye kalan kısım yılda bir olmak üzere 5 eşit taksitte ödenecektir. Bununla ilgili vadeye bağlanan kısmı için, vade farkı dahil tutarı da içerecek şekilde toplamda 2.326.162.500-TL süresiz teminat mektubu verilmiştir. İhale bedelinin vadeye bağlanan tutarına sözleşme imza tarihinden itibaren yıllık %15 oranında basit faiz (vade farkı) uygulanacak ve vade farkı ödemeleri satış bedeli taksit ödemeleri ile aynı tarihte yapılacaktır. Tapu işlemlerine başlanmış olup yasal prosedürlerinin tamamlanmasını takiben söz konusu arsaların şirketimize devri gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055411
BIST
18:052.857
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -7,07
|Açılış
|: 2.875
|
|Önceki Kapanış
|: 2.864
|
2.885
En Düşük
2.845
18:0517,9570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0249
|Açılış
|: 18,0160
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9920
|
17,9704
En Düşük
17,8981
18:0518,3075
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0934
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4450
|
18,4337
En Düşük
18,2914
18:051.027,85
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -11,54
|Açılış
|: 1.027,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.039,38
|
1.040,84
En Düşük
1.023,91
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CMENT
|41,20
|2.640.220
|% 9,98
|
|CMBTN
|240,30
|5.927.480
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,73
|268.946.113
|% 9,97
|
|MANAS
|26,08
|74.629.422
|% 9,95
|
|COSMO
|22,98
|5.398.622
|% 9,95
|
|KAPLM
|60,75
|2.265.521
|% -10,00
|
|BARMA
|43,12
|548.379.772
|% -9,98
|
|GZNMI
|62,85
|81.376.542
|% -9,96
|
|INTEM
|80,15
|6.087.179
|% -8,45
|
|VKFYO
|5,91
|22.709.140
|% -7,08
|
|THYAO
|63,60
|5.281.619.548
|% 1,92
|
|AKBNK
|10,22
|1.871.830.199
|% 2,20
|
|GSRAY
|6,64
|1.721.093.114
|% 0,91
|
|ODAS
|4,44
|1.668.958.134
|% 9,90
|
|GARAN
|18,30
|1.668.400.808
|% 3,10
|
|ODAS
|4,44
|1.668.958.134
|% 9,90
|
|EKGYO
|3,52
|1.328.367.923
|% -0,56
|
|YKBNK
|5,48
|1.576.658.518
|% 0,74
|
|GSRAY
|6,64
|1.721.093.114
|% 0,91
|
|DOHOL
|4,39
|1.082.276.836
|% -5,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9503
|17,9570
|% 0,14
|
|Euro
|18,2932
|18,3075
|% -0,51
|
|Sterlin
|21,6294
|21,7379
|% -0,30
|
|Frank
|18,9403
|19,0544
|% -0,17
|
|Riyal
|4,7697
|4,7937
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|-23,44
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.027
|-12,48
|
|Cumhuriyet
|6.860
|6.964
|-78,00
|
|Tam
|6.888
|6.951
|-41,00
|
|Yarım
|3.356
|3.398
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.683
|1.698
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|20,25
|20,27
|-0,59
|
|Gümüş Gr.
|11,67
|11,68
|-0,35
|
|B. Petrol
|94,18
|94,18
|-3,97
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -20, 55 kaybederek (% -0.67 ) 3, 066
-
17:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ODAS, EKGYO, YKBNK
-
17:59XU100
Endeks 2, 856 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 28 altında . İşlem hacmi 36, 933.00 milyon TL de
-
17:59MEGAP
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 2.87 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 647, 368 adet işlem
-
17:59MEGAP
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 2.87 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 647, 368 adet işlem