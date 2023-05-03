***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) çerçevesinde hazırlanmış olan 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloları 16 Mart 2023 tarihinde kamuoyuna açıklamıştı. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) çerçevesinde enflasyon düzeltmesi uygulanmış 2022 Yılı Konsolide Finansal Tablolarımız ve güncellenmiş olan yatırımcı sunumumuz internet sitemizde yayınlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146097BIST