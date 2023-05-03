***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.05.2023 11:06
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) çerçevesinde hazırlanmış olan 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloları 16 Mart 2023 tarihinde kamuoyuna açıklamıştı. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) çerçevesinde enflasyon düzeltmesi uygulanmış 2022 Yılı Konsolide Finansal Tablolarımız ve güncellenmiş olan yatırımcı sunumumuz internet sitemizde yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146097
BIST
14:214.431
En Yüksek
|Değişim
|: -1,66%
|| -74,99
|Açılış
|: 4.517
|
|Önceki Kapanış
|: 4.506
|
4.535
En Düşük
4.311
14:2119,4840
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0216
|Açılış
|: 20,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0600
|
19,4962
En Düşük
19,4480
14:2121,5337
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1251
|Açılış
|: 22,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8700
|
21,5620
En Düşük
21,3838
14:211.262,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,72
|Açılış
|: 1.262,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.261,90
|
1.265,27
En Düşük
1.260,75
BIST En Aktif Hisseler14:21
|INTEM
|77,00
|10.074.326
|% 10,00
|
|AVHOL
|19,61
|56.621.437
|% 9,98
|
|GRTRK
|28,30
|22.561.694
|% 9,95
|
|OYLUM
|3,82
|83.930.876
|% 7,30
|
|MRSHL
|529,80
|26.476.044
|% 6,90
|
|CRDFA
|3,42
|13.612.957
|% -10,00
|
|ECZYT
|112,50
|45.492.066
|% -10,00
|
|KTSKR
|37,08
|26.976.210
|% -10,00
|
|INVEO
|17,64
|46.050.807
|% -10,00
|
|KOPOL
|40,50
|84.687.073
|% -10,00
|
|EUPWR
|77,90
|4.483.283.142
|% -1,33
|
|THYAO
|126,10
|2.239.824.180
|% -0,16
|
|EREGL
|31,24
|1.456.832.758
|% -3,10
|
|KOZAL
|16,35
|1.412.923.125
|% -8,20
|
|TUPRS
|65,80
|1.242.345.775
|% 0,69
|
|KOZAL
|16,35
|1.412.923.125
|% -8,20
|
|EKGYO
|5,52
|467.216.284
|% -4,00
|
|YKBNK
|9,23
|559.182.344
|% -1,28
|
|EUPWR
|77,90
|4.483.283.142
|% -1,33
|
|EREGL
|31,24
|1.456.832.758
|% -3,10
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4670
|19,4840
|% 0,11
|
|Euro
|21,5215
|21,5337
|% 0,58
|
|Sterlin
|24,2805
|24,4023
|% 0,37
|
|Frank
|21,8163
|21,9477
|% 0,55
|
|Riyal
|5,1774
|5,2034
|% 0,08
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.016
|2.016
|-0,58
|
|Altın Gr.
|1.262
|1.263
|0,67
|
|Cumhuriyet
|9.031
|9.168
|75,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.438
|4.544
|-67,00
|
|Çeyrek
|2.226
|2.279
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|25,25
|25,27
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|15,81
|15,83
|-0,06
|
|B. Petrol
|73,01
|73,01
|-2,31
|
Seans Raporu
14:21
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