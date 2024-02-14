***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.02.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 8 Şubat 2024 tarihli kararı uyarınca, Şirket çıkarılmış sermayesinin nakdi ve tahsisli olarak artırılması için 14 Şubat 2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulmuştur. Gerçekleştirilecek nakdi ve tahsisli sermaye artırımı kapsamında mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanacak ve ihraç edilecek payların tamamı Şirketimizin hâkim ortağı Erdemoğlu Holding A.Ş.'ye tahsisli olarak satılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249510BIST