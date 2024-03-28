***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizce T.C. Ticaret Bakanlığına yapılan başvuru 28 Mart 2024 tarihi itibariyle olumlu sonuçlanmış olup Şirketimiz bu tarihten itibaren "SASA" markasıyla TURQUALITY® Marka Destek Programı kapsamına dahil olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263770BIST