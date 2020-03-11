***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.11.2017,23.05.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalar11 Mart 2020 tarihinde Sasa Polyester Sanayi A.Ş. payları ile ilgili olarak 6,80-7,00 TL fiyat aralığından 1.500.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi Şirketimizce gerçekleştirilmiştir. Bu işlem sonucunda şirketimizin sahip olduğu toplam pay 5.707.087 TL nominal değere, %0,6876 orana ulaşmıştır.Şirketimiz 22 Kasım 2017 tarihli yönetim kurulu kararı kapsamında toplam 26.029.921 TL'lik alım yapmıştır.Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)11/03/2020 1.500.000 1.500.000 5.707.087 5.707.087 % 0,5069 % 0,5069 % 0,6876 % 0,6876http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827197BIST