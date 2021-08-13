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***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

13.08.2021 18:27



***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sasa Polyester Sanayi A.Ş. Pay Alım İşlemleri Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.12.2020
Ödenecek Azami Tutar (TL) 200.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
SASA, TRASASAW91E4 12.08.2021 600.000 0,054 28,72 -
SASA, TRASASAW91E4 13.08.2021 400.000 0,036 28,53 -

Ek Açıklamalar
13.08.2021 tarihinde 28,40 TL - 28,68 TL fiyat aralığından (ortalama 28,53 TL) 400.000 lot pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu SASA payları 8.701.130 lota ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,7769)





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958069


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