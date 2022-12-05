***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şarta Bağlı Sermaye Artırımı SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.11.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 3.000.000.000Mevcut Sermaye (TL) 2.255.830.245Ulaşılacak Sermaye (TL) 2.263.633.096Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)SASA, TRASASAW91E4 2.255.830.245 7.802.851 0,34589 SASA, TRASASAW91E4 0,34589Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Paya Dönüştürülebilir Tahvil SahipleriBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 15.11.2022SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 02.12.2022Ek AçıklamalarŞirketimizin çıkarılmış sermayesinin şarta bağlı sermaye artırımı yapılarak 2.255.830.245 TL'den 2.263.633.096 TL'ye yükseltilmesine ilişkin başvurumuzun onaylandığı Sermaye Piyasası Kurulunun 02.12.2022 tarih ve 2022/66 sayılı Bülteninde duyurulmuştur.Gerçekleştirilecek şartlı sermaye artırımı kapsamında mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanacak ve ihraç edilecek payların tamamı 2022 Ekim içinde dönüştürme hakkını kullanmak isteyen Paya Dönüştürüleblir Tahvil (Convertible Bond) sahiplerine tahsis edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084131BIST