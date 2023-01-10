***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şarta Bağlı Sermaye Artırımının Tamamlanması ve Esas Sözleşme Değişikliğine İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.12.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 3.000.000.000Mevcut Sermaye (TL) 2.263.633.096Ulaşılacak Sermaye (TL) 2.302.591.217Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)SASA, TRASASAW91E4 2.263.633.096 38.958.121 1,72104 SASA, TRASASAW91E4 NâmaMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 2.263.633.096 38.958.121,000 1,72104Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 09.01.2023SPK Başvuru Tarihi 19.12.2022SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 29.12.2022Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunun 09.01.2023 tarihli toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır:-Sermaye Piyasası Kurulunun 29.12.2022 tarihli ve 77/1869 sayılı kararı ile onaylamış olduğu, şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 2.263.633.096 TL'den 2.302.591.217 TL'ye artırılması işlemleri 09.01.2023 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.-2022 Kasım ve Aralık ayı içinde dönüştürme talebinde bulunan tahvil sahiplerine tahsisli olarak gerçekleştirilen şarta bağlı sermaye artırımı işlemlerinin sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde tamamlanmasına bağlı olarak, Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 8.maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine ve Esas Sözleşme değişikliği için gerekli izinlerin alınarak diğer işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 ES Tadil Tasarısı.pdfEK: 2 AA Amendment Draft.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099176BIST