***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
10.01.2023 09:27
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şarta Bağlı Sermaye Artırımının Tamamlanması ve Esas Sözleşme Değişikliğine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.12.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 3.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 2.263.633.096
Ulaşılacak Sermaye (TL) 2.302.591.217
Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
SASA, TRASASAW91E4 2.263.633.096 38.958.121 1,72104 SASA, TRASASAW91E4 Nâma
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 2.263.633.096 38.958.121,000 1,72104
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 09.01.2023
SPK Başvuru Tarihi 19.12.2022
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 29.12.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 09.01.2023 tarihli toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır:
-Sermaye Piyasası Kurulunun 29.12.2022 tarihli ve 77/1869 sayılı kararı ile onaylamış olduğu, şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 2.263.633.096 TL'den 2.302.591.217 TL'ye artırılması işlemleri 09.01.2023 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.
-2022 Kasım ve Aralık ayı içinde dönüştürme talebinde bulunan tahvil sahiplerine tahsisli olarak gerçekleştirilen şarta bağlı sermaye artırımı işlemlerinin sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde tamamlanmasına bağlı olarak, Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 8.maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine ve Esas Sözleşme değişikliği için gerekli izinlerin alınarak diğer işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ES Tadil Tasarısı.pdf
EK: 2 AA Amendment Draft.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099176
BIST