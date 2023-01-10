Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

10.01.2023 09:27
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şarta Bağlı Sermaye Artırımının Tamamlanması ve Esas Sözleşme Değişikliğine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.12.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 3.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 2.263.633.096
Ulaşılacak Sermaye (TL) 2.302.591.217

Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
SASA, TRASASAW91E4 2.263.633.096 38.958.121 1,72104 SASA, TRASASAW91E4 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 2.263.633.096 38.958.121,000 1,72104

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 09.01.2023
SPK Başvuru Tarihi 19.12.2022
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 29.12.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 09.01.2023 tarihli toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır:
-Sermaye Piyasası Kurulunun 29.12.2022 tarihli ve 77/1869 sayılı kararı ile onaylamış olduğu, şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 2.263.633.096 TL'den 2.302.591.217 TL'ye artırılması işlemleri 09.01.2023 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.
-2022 Kasım ve Aralık ayı içinde dönüştürme talebinde bulunan tahvil sahiplerine tahsisli olarak gerçekleştirilen şarta bağlı sermaye artırımı işlemlerinin sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde tamamlanmasına bağlı olarak, Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 8.maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine ve Esas Sözleşme değişikliği için gerekli izinlerin alınarak diğer işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ES Tadil Tasarısı.pdf
EK: 2 AA Amendment Draft.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099176


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:155.124
Değişim :  -0,92% |  -47,40
Açılış :  5.169  
Önceki Kapanış :  5.171  
En Yüksek
5.169 En Düşük
5.047
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:13
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EUHOL 2,37 47.933.808 % 13,94  
SDTTR 51,50 2.622.844 % 10,00  
ARMDA 236,50 23.804.845 % 10,00  
HKTM 74,55 60.498.161 % 9,96  
ONCSM 28,12 472.725 % 9,93  
daha fazla
11:13 Alış Satış %  
Dolar 18,7758 18,7775 % 0,04  
Euro 20,1668 20,1790 % 0,15  
Sterlin 22,7722 22,8864 % -0,07  
Frank 20,3199 20,4423 % 0,15  
Riyal 4,9860 5,0110 % 0,11  
daha fazla
11:13 Alış Satış %  
Altın Ons 1.873 1.873 2,06  
Altın Gr. 1.130 1.131 1,54  
Cumhuriyet 7.644 7.760 57,00  
Tam 7.651 7.712 4,00  
Yarım 3.717 3.773 2,00  
Çeyrek 1.858 1.886 1,00  
Gümüş.Ons 23,46 23,49 -0,16  
Gümüş Gr. 14,15 14,17 -0,11  
B. Petrol 79,19 79,19 -0,46  
Seans Raporu 11:13
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru