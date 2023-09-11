***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şarta Bağlı Sermaye Artırımı SPK BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 07.09.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 15.000.000.000Mevcut Sermaye (TL) 5.298.542.110,1Ulaşılacak Sermaye (TL) 5.321.653.794,1Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)SASA, TRASASAW91E4 5.298.542.110,1 23.111.684 0,43618 SASA, TRASASAW91E4 NâmaMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 5.298.542.110,1 23.111.684,000 0,43618Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Paya Dönüştürülebilir Tahvil SahipleriBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 11.09.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarYönetim Kurulunun 7 Eylül 2023 tarihli kararı uyarınca, Şirket çıkarılmış sermayesinin şarta bağlı sermaye artırımı yapılarak 5.298.542.110,10 TL'den 5.321.653.794,10 TL'ye yükseltilmesine ilişkin izin alınması ve ihraç belgesinin onaylanması amacıyla 11 Eylül 2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulmuştur.Gerçekleştirilecek şarta bağlı sermaye artırımı kapsamında mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanacak ve ihraç edilecek payların tamamı 2023 yılı Eylül ayı içinde dönüştürme hakkını kullanmak isteyen Paya Dönüştürülebilir Tahvil sahiplerine tahsis edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193946BIST