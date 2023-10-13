***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
13.10.2023 13:52
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şarta Bağlı Sermaye Artırımı SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.09.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 15.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 5.298.542.110,1
Ulaşılacak Sermaye (TL) 5.321.653.794,1
Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
SASA, TRASASAW91E4 5.298.542.110,1 23.111.684 0,43618 SASA, TRASASAW91E4 Nâma
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 5.298.542.110,1 23.111.684,000 0,43618
Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Paya Dönüştürülebilir Tahvil Sahipleri
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 11.09.2023
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 12.10.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin şarta bağlı sermaye artırımı yapılarak 5.298.542.110,10 TL'den 5.321.653.794,10 TL'ye yükseltilmesine ilişkin başvurumuzun onaylandığı Sermaye Piyasası Kurulunun 12 Ekim 2023 tarih ve 2023/61 sayılı Bülteni'nde duyurulmuştur.
Gerçekleştirilecek şartlı sermaye artırımı kapsamında mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanacak ve ihraç edilecek payların tamamı 2023 yılı Eylül ayı içinde dönüştürme hakkını kullanmak isteyen Paya Dönüştürülebilir Tahvil sahiplerine tahsis edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205824
BIST