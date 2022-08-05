***SASA* *TKFEN*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SASA******TKFEN*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [TKFEN]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDaha önce kamuoyuna duyurduğumuz Adana-Seyhan tesislerimizde gerçekleştirilecek Elyaf Üretim Tesisi ve Tekstil Cipsi, Şişe Cipsi, Pet Cipsi Üretim Tesisi (Yeni PSF ve MTR Tesisleri) yapım işleri için Tekfen Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarından Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına karar verilmiştir. Projenin mobilizasyon dahil toplam süresi 25 ay olup proje bedeli vergiler hariç 61 milyon USD'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052502BIST