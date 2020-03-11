***SAYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2020 14:44
***SAYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAYAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826997
BIST
18:05100.966
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
102.839
En Düşük
98.806
18:056,2203
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0100
|Açılış
|: 6,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,2203
En Düşük
6,2064
18:057,0319
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0302
|Açılış
|: 7,0040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
7,0486
En Düşük
6,9909
18:05327,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,40
|Açılış
|: 327,06
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
329,74
En Düşük
325,80
BIST En Aktif Hisseler
|SELEC
|7,38
|137.168.218
|% 20,00
|
|ECZYT
|11,02
|137.688.197
|% 19,91
|
|CRFSA
|7,11
|108.036.496
|% 19,90
|
|DEVA
|9,94
|158.686.414
|% 19,90
|
|ECILC
|3,99
|230.942.592
|% 19,82
|
|ISKUR
|298.999,90
|899.500
|% -21,32
|
|OYAYO
|4,78
|783.480
|% -14,95
|
|ESCOM
|2,05
|16.104.141
|% -14,94
|
|OZBAL
|1,55
|2.704.741
|% -14,84
|
|BRKSN
|2,95
|2.732.645
|% -14,74
|
|ASELS
|26,16
|1.153.013.832
|% 1,00
|
|THYAO
|9,61
|968.039.020
|% -3,61
|
|GARAN
|9,58
|566.682.027
|% 2,46
|
|TSPOR
|4,30
|352.097.197
|% -9,85
|
|ODAS
|1,61
|302.102.271
|% -6,40
|
|IHLGM
|1,12
|224.133.412
|% -5,88
|
|ODAS
|1,61
|302.102.271
|% -6,40
|
|CEMAS
|0,92
|164.195.189
|% -8,00
|
|EKGYO
|1,24
|174.558.626
|% -3,13
|
|ADESE
|1,32
|167.156.712
|% 5,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9459
|7,9857
|% 0,08
|
|Frank
|6,6252
|6,6652
|% 0,47
|
|Riyal
|1,6517
|1,6600
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.635
|1.635
|-0,30
|
|Altın Gr.
|327
|327
|0,55
|
|Cumhuriyet
|2.190
|2.223
|29,00
|
|Tam
|2.180
|2.234
|24,60
|
|Yarım
|1.054
|1.081
|11,90
|
|Çeyrek
|528
|540
|5,95
|
|Gümüş.Ons
|16,56
|16,58
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|-0,03
|
|B. Petrol
|34,16
|34,16
|-1,63
|