***SAYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.04.2020 10:33
***SAYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAYAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838825
BIST
10:5797.658
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 1.409,36
|Açılış
|: 98.287
|
|Önceki Kapanış
|: 96.249
|
98.433
En Düşük
97.601
10:576,9485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0037
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9526
En Düşük
6,9073
10:577,5233
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0100
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5527
En Düşük
7,5025
10:57379,16
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -4,61
|Açılış
|: 379,16
|
|Önceki Kapanış
|: 383,77
|
383,85
En Düşük
374,99
BIST En Aktif Hisseler
|BALAT
|2,20
|154.689
|% 10,00
|
|QNBFB
|52,00
|713.388
|% 9,94
|
|RAYSG
|4,12
|3.287.159
|% 9,87
|
|HALKS
|3,68
|115.482
|% 9,85
|
|EKIZ
|4,59
|404.521
|% 9,81
|
|TSPOR
|4,41
|8.032.039
|% -10,00
|
|PNSUT
|14,44
|11.241.440
|% -8,32
|
|TATGD
|6,82
|13.669.535
|% -7,96
|
|YONGA
|10,53
|11.583
|% -7,22
|
|PETUN
|15,25
|37.130.687
|% -6,96
|
|PGSUS
|47,28
|338.038.303
|% -5,29
|
|AKBNK
|5,79
|302.841.707
|% 2,48
|
|ASELS
|27,24
|279.070.012
|% 2,18
|
|THYAO
|10,45
|249.249.228
|% 2,85
|
|GARAN
|8,44
|208.717.747
|% 2,30
|
|IHLAS
|0,65
|57.186.418
|% -2,99
|
|IHLGM
|1,07
|64.821.815
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,79
|302.841.707
|% 2,48
|
|KARSN
|1,44
|70.751.666
|% 4,35
|
|YKBNK
|2,00
|94.035.379
|% 2,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6200
|8,6632
|% -0,06
|
|Frank
|7,1269
|7,1698
|% -0,02
|
|Riyal
|1,8435
|1,8527
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.696
|1.696
|-21,61
|
|Altın Gr.
|378
|379
|-5,11
|
|Cumhuriyet
|2.428
|2.483
|-40,30
|
|Tam
|2.496
|2.555
|-41,50
|
|Yarım
|1.214
|1.243
|-20,20
|
|Çeyrek
|609
|622
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|15,22
|15,26
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,08
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|B. Petrol
|27,80
|27,80
|-0,02
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