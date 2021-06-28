***SAYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.06.2021 11:49
***SAYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAYAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944416
BIST
13:051.385
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -6,48
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.398
En Düşük
1.384
13:058,7379
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0264
|Açılış
|: 8,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,7679
En Düşük
8,7116
13:0510,4404
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0261
|Açılış
|: 10,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4350
|
10,4717
En Düşük
10,4058
13:05499,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -2,86
|Açılış
|: 499,21
|
|Önceki Kapanış
|: 502,07
|
502,46
En Düşük
498,31
BIST En Aktif Hisseler13:05
|TKURU
|246,40
|5.676.889
|% 10,00
|
|TACTR
|31,90
|1.076.561
|% 10,00
|
|YAPRK
|35,48
|2.670.540
|% 9,98
|
|VANGD
|5,29
|4.416.134
|% 9,98
|
|ERBOS
|114,90
|149.782.836
|% 9,95
|
|CEOEM
|10,94
|14.596.409
|% -9,96
|
|SAMAT
|5,27
|11.585.106
|% -9,91
|
|DENGE
|3,38
|544.844
|% -9,87
|
|METUR
|6,21
|51.546.420
|% -8,41
|
|SERVE
|13,51
|85.664
|% -7,02
|
|GARAN
|8,23
|586.869.362
|% 0,37
|
|EKGYO
|1,96
|544.521.494
|% -4,39
|
|THYAO
|14,10
|435.476.968
|% -1,26
|
|SASA
|29,36
|365.792.285
|% 0,14
|
|KRDMD
|6,75
|231.712.648
|% -0,88
|
|EKGYO
|1,96
|544.521.494
|% -4,39
|
|YKBNK
|2,20
|194.245.767
|% -0,45
|
|GARAN
|8,23
|586.869.362
|% 0,37
|
|AKBNK
|5,39
|226.827.213
|% 0,94
|
|KRDMD
|6,75
|231.712.648
|% -0,88
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7362
|8,7379
|% -0,30
|
|Euro
|10,4350
|10,4404
|% -0,25
|
|Sterlin
|12,1198
|12,1806
|% -0,10
|
|Frank
|9,4756
|9,5327
|% -0,43
|
|Riyal
|2,3225
|2,3342
|% -0,32
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|-5,00
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-3,03
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|-23,00
|
|Tam
|3.287
|3.369
|-22,73
|
|Yarım
|1.588
|1.630
|-10,99
|
|Çeyrek
|797
|815
|-5,50
|
|Gümüş.Ons
|26,05
|26,09
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,32
|-0,04
|
|B. Petrol
|75,38
|75,38
|0,02
|