***SAYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.09.2022 17:09
***SAYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAYAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062377
BIST
17:523.646
En Yüksek
|Değişim
|: 3,54%
|| 124,67
|Açılış
|: 3.558
|
|Önceki Kapanış
|: 3.521
|
3.650
En Düşük
3.544
17:5218,2385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0038
|Açılış
|: 18,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2564
En Düşük
18,2080
17:5218,4693
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,1532
|Açılış
|: 18,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,6033
En Düşük
18,3348
17:521.013,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 6,46
|Açılış
|: 1.013,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,11
|
1.017,00
En Düşük
1.003,07
BIST En Aktif Hisseler17:50
|VKFYO
|6,71
|30.793.105
|% 10,00
|
|BRYAT
|504,90
|140.920.883
|% 10,00
|
|RODRG
|33,22
|9.732.045
|% 10,00
|
|CMENT
|61,70
|1.755.123
|% 9,98
|
|HKTM
|38,84
|65.608.677
|% 9,97
|
|ASUZU
|294,30
|491.177.772
|% -10,00
|
|SNPAM
|15,66
|1.330.352
|% -10,00
|
|SEKUR
|21,02
|51.629.558
|% -9,16
|
|MEDTR
|23,62
|30.171.148
|% -7,37
|
|BRKO
|2,23
|630.591
|% -7,08
|
|AKBNK
|17,50
|11.598.638.208
|% 9,92
|
|ISCTR
|12,67
|11.246.314.680
|% 1,85
|
|YKBNK
|9,73
|7.487.050.471
|% 6,57
|
|EREGL
|33,40
|6.986.388.090
|% 2,90
|
|THYAO
|74,85
|6.752.973.953
|% 1,98
|
|EKGYO
|5,36
|5.656.995.005
|% 4,89
|
|ISCTR
|12,67
|11.246.314.680
|% 1,85
|
|YKBNK
|9,73
|7.487.050.471
|% 6,57
|
|AKBNK
|17,50
|11.598.638.208
|% 9,92
|
|DOHOL
|5,72
|1.619.281.900
|% 4,76
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2169
|18,2323
|% -0,01
|
|Euro
|18,4640
|18,4688
|% 0,83
|
|Sterlin
|21,2661
|21,3728
|% 0,93
|
|Frank
|19,0768
|19,1918
|% 0,84
|
|Riyal
|4,8364
|4,8606
|% -0,04
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|11,75
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.012
|4,69
|
|Cumhuriyet
|6.770
|6.872
|28,00
|
|Tam
|6.802
|6.859
|30,00
|
|Yarım
|3.315
|3.351
|13,00
|
|Çeyrek
|1.662
|1.677
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,74
|19,76
|0,91
|
|Gümüş Gr.
|11,55
|11,57
|0,50
|
|B. Petrol
|94,97
|94,97
|2,13
|
Seans Raporu
17:50
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17:59XU100
Endeks 3, 646 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 55 üstünde . İşlem hacmi 111, 493.00 milyon TL de
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17:59TUKAS
Yüzde 9.96 oranında artışla 12.37 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 703, 174 adet işlem
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17:58TURSG
Yüzde 9.90 oranında artışla 7.55 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 842, 076 adet işlem
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17:56HALKB
Yüzde 9.96 oranında artışla 15.13 lira fiyatla işlem gören hissede 170, 906, 049 adet işlem
-
17:55BUCIM
Yüzde 7.21 oranında artışla 4.31 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 045, 145 adet işlem