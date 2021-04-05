***SAYAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
05.04.2021 13:53
***SAYAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SAYAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Evren Güldoğan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923265
BIST
16:461.441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 10,89
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.442
En Düşük
1.429
16:468,1237
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0288
|Açılış
|: 8,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,2475
En Düşük
8,1007
16:469,5918
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0089
|Açılış
|: 9,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,7115
En Düşük
9,5328
16:46449,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -4,16
|Açılış
|: 449,96
|
|Önceki Kapanış
|: 454,13
|
458,35
En Düşük
448,93
BIST En Aktif Hisseler16:46
|JANTS
|909,70
|310.849.835
|% 10,00
|
|ERBOS
|75,90
|48.799.650
|% 10,00
|
|SNKRN
|38,50
|3.629.588
|% 10,00
|
|IZFAS
|12,99
|30.688.939
|% 9,99
|
|KRTEK
|21,86
|45.613.320
|% 9,96
|
|RODRG
|20,70
|668.714
|% -10,00
|
|BTCIM
|15,23
|20.565.516
|% -9,99
|
|UTPYA
|29,90
|890.841
|% -9,99
|
|IDEAS
|78,50
|1.686.968
|% -9,98
|
|GLRYH
|10,94
|14.574.740
|% -9,96
|
|EKGYO
|2,02
|1.363.487.585
|% 5,21
|
|BJKAS
|8,32
|1.002.902.008
|% -9,57
|
|KOZAL
|127,10
|794.439.015
|% 1,60
|
|GARAN
|6,92
|683.967.630
|% 0,56
|
|GUBRF
|77,00
|554.889.377
|% 5,48
|
|EKGYO
|2,02
|1.363.487.585
|% 5,21
|
|IHLGM
|1,18
|147.314.375
|% 5,36
|
|BJKAS
|8,32
|1.002.902.008
|% -9,57
|
|ODAS
|3,68
|384.779.882
|% 4,84
|
|GARAN
|6,92
|683.967.630
|% 0,56
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1180
|8,1237
|% -0,35
|
|Euro
|9,5812
|9,5918
|% 0,09
|
|Sterlin
|11,2349
|11,2913
|% -0,05
|
|Frank
|8,6049
|8,6567
|% -0,12
|
|Riyal
|2,1571
|2,1680
|% -0,46
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|-5,61
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-4,27
|
|Cumhuriyet
|2.979
|3.024
|-4,00
|
|Tam
|2.961
|3.038
|-9,66
|
|Yarım
|1.431
|1.469
|-4,68
|
|Çeyrek
|718
|735
|-2,34
|
|Gümüş.Ons
|24,85
|24,88
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,47
|-0,07
|
|B. Petrol
|63,55
|63,55
|-1,31
|
Seans Raporu
16:46
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-
17:00DERHL
Yüzde 9.90 oranında artışla 9.55 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 381, 560 adet işlem
-
16:59BNTAS
Yüzde 7.07 oranında artışla 5.00 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 501, 158 adet işlem
-
16:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 91 artarak (% 0.64 ) 1, 241
-
16:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNKRN, KRTEK, IZFAS, DERHL, OLMIP, JANTS, BANVT, ERBOS, FENER, NTGAZ
-
16:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IDEAS, UMPAS, UTPYA, RODRG, FORMT, GLRYH, BTCIM