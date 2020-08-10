***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
10.08.2020 19:12
***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 10.08.2020
Genel Kurul Tarihi 10.09.2020
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 09.09.2020
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe KEMALPAŞA
Adres Kemalpaşa O.S.B. Mah. İzmir-Ankara Yolu (Ansızca Devecihavlısı) No: 318
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
3 - Denetçi raporlarının okunması.
4 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.
6 - Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine seçim yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi
7 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
8 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine TTK'nın 395'inci maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi hususunun Genel Kurul Onayına sunulması
9 - Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2019 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2019 yılı içerisinde gerçekleştirilen ilişki taraf işlemlerine ilişkin bilgi verilmesi
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin sosyal yardım amacıyla 2019 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
13 - Denetçinin seçimi.
14 - Şirket'in esas sözleşmesinin "Şirket'in Unvanı" başlıklı 2'nci maddesinin değiştirilmesi
15 - Şirket'in esas sözleşmesinin "Amaç ve Konusu" başlıklı 3'ncü maddesinin değiştirilmesi
16 - Şirket'in esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinin değiştirilmesi
17 - Şirket'in esas sözleşmesinin "Şirketin Temsil ve İlzam – Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi" başlıklı 8'inci maddesinin değiştirilmesi
18 - Şirket'in esas sözleşmesinin "Toplantılarda Komiser Bulunması" başlıklı 14'üncü maddesinin değiştirilmesi
19 - Şirket'in esas sözleşmesinin "Yönetim Kurulu Toplantıları ve Karar Yeter Sayısı" başlıklı 15'inci maddesinin değiştirilmesi
20 - Şirket'in esas sözleşmesinin "Payların Devri" başlıklı 19'uncu maddesinin değiştirilmesi
21 - Dilek ve temenniler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 SAYAS 2019 GK Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Genel kurul toplantısı hakkında ayrıntılı bilgiler bilgilendirme dokümanında yer almaktadır.
Covid-19 pandemisine karşı alınan önlemler çerçevesinde olağan genel kurul toplantısı girişinde ateş ölçümü yapılacaktır. Toplantı boyunca maske kullanımı ve sosyal mesafenin korunması zorunludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867575
BIST