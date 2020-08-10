***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı HkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 10.08.2020Genel Kurul Tarihi 10.09.2020Genel Kurul Saati 10:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 09.09.2020Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe KEMALPAŞAAdres Kemalpaşa O.S.B. Mah. İzmir-Ankara Yolu (Ansızca Devecihavlısı) No: 318Gündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.3 - Denetçi raporlarının okunması.4 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.5 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.6 - Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine seçim yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi7 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.8 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine TTK'nın 395'inci maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi hususunun Genel Kurul Onayına sunulması9 - Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2019 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2019 yılı içerisinde gerçekleştirilen ilişki taraf işlemlerine ilişkin bilgi verilmesi12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin sosyal yardım amacıyla 2019 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi13 - Denetçinin seçimi.14 - Şirket'in esas sözleşmesinin "Şirket'in Unvanı" başlıklı 2'nci maddesinin değiştirilmesi15 - Şirket'in esas sözleşmesinin "Amaç ve Konusu" başlıklı 3'ncü maddesinin değiştirilmesi16 - Şirket'in esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinin değiştirilmesi17 - Şirket'in esas sözleşmesinin "Şirketin Temsil ve İlzam – Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi" başlıklı 8'inci maddesinin değiştirilmesi18 - Şirket'in esas sözleşmesinin "Toplantılarda Komiser Bulunması" başlıklı 14'üncü maddesinin değiştirilmesi19 - Şirket'in esas sözleşmesinin "Yönetim Kurulu Toplantıları ve Karar Yeter Sayısı" başlıklı 15'inci maddesinin değiştirilmesi20 - Şirket'in esas sözleşmesinin "Payların Devri" başlıklı 19'uncu maddesinin değiştirilmesi21 - Dilek ve temenniler ve kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 SAYAS 2019 GK Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarGenel kurul toplantısı hakkında ayrıntılı bilgiler bilgilendirme dokümanında yer almaktadır.Covid-19 pandemisine karşı alınan önlemler çerçevesinde olağan genel kurul toplantısı girişinde ateş ölçümü yapılacaktır. Toplantı boyunca maske kullanımı ve sosyal mesafenin korunması zorunludur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867575BIST