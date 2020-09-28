***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması









***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeri Alınan Payların Elden ÇıkarılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)İşleme Konu OrtaklıkSay Reklamcılık Yapı Dekorasyon Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketiİşlemi Gerçekleştiren OrtaklıkSay Reklamcılık Yapı Dekorasyon Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketiİlgili Geri Alım Programının Tarihi19/08/2019Bildirim İçeriğiGeri Alınan Payların Satışı TablosuAçıklamalarŞirketimiz tarafından 28/9/2020 tarihinde ayrılma hakkı kullanımı kapsamında satın alınan 250.000 adet SAYAS payı ortalama 5,73 TL'den satıma konu edilmiş olup elde edilen gelir yaptığımız ihracat bağlantılarının finansmanında kullanılacaktır. İşleme ilişkin detaylar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.SaygılarımızlaGeri Alınan Payların Satışı Tablosuİşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarSAYAS 28/09/2020 250.000 % 0,0097 5,73 % 0,0019 1.199.868 Yoktur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877105BIST