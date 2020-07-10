***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.07.2020 13:58
***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
6/7/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
4 Nisan 2020 tarihli açıklamamızda Şirketimizin herhangi bir faaliyeti bulunmayan İstanbul Şubesi'nin kapatılmasına karar verildiği kamuoyu ile paylaşılmıştır. 6 Temmuz 2020 tarihli açıklamızda İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne yapılan başvurunun yönetim kurulu kararını imzalayan iki kişinin yönetim kurulu üyesi olmadığı gerekçesi ile reddedildiği kamuoyu ile paylaşılmıştır. Yapılan itiraz sonucunda İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından başvurumuz onaylanmıştır. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde konuyla ilgili ilan çıktığında kamuoyu bilgilendirilecektir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858882
BIST
15:21113.202
En Yüksek
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|: -2,24%
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|: 397,95
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399,48
En Düşük
396,06
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFL
|92,40
|22.412.201
|% 10,00
|
|QNBFB
|44,48
|16.912.198
|% 9,99
|
|BFREN
|376,80
|47.721.699
|% 9,98
|
|PKENT
|276,80
|2.220.766
|% 9,97
|
|MEGAP
|4,91
|2.327.832
|% 9,84
|
|LIDFA
|3,24
|14.113.419
|% -10,00
|
|TURGG
|54,95
|15.797.008
|% -9,99
|
|PEKGY
|8,66
|50.827.006
|% -9,98
|
|TSPOR
|6,24
|6.510.654
|% -9,96
|
|VKFYO
|5,67
|5.644.565
|% -9,86
|
|EKGYO
|2,04
|1.155.867.845
|% -5,56
|
|GARAN
|7,74
|871.647.547
|% -2,15
|
|TRKCM
|4,53
|857.052.304
|% -2,16
|
|SISE
|6,18
|836.263.055
|% -3,13
|
|THYAO
|11,52
|669.171.835
|% -0,26
|
|EKGYO
|2,04
|1.155.867.845
|% -5,56
|
|TRKCM
|4,53
|857.052.304
|% -2,16
|
|ZOREN
|2,42
|452.897.408
|% -3,97
|
|IHLGM
|1,57
|276.915.322
|% -6,55
|
|KRDMD
|2,95
|500.844.032
|% -4,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6206
|8,6639
|% -0,06
|
|Frank
|7,2583
|7,3021
|% -0,18
|
|Riyal
|1,8250
|1,8342
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|6,50
|
|Altın Gr.
|399
|399
|0,98
|
|Cumhuriyet
|2.593
|2.614
|9,00
|
|Tam
|2.669
|2.682
|9,30
|
|Yarım
|1.296
|1.312
|4,50
|
|Çeyrek
|648
|657
|2,30
|
|Gümüş.Ons
|18,71
|18,75
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|4,12
|4,13
|0,01
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|B. Petrol
|41,83
|41,83
|-0,52
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Seans Raporu
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