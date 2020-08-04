***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.08.2020 17:03
***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28/7/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Muhtelif tarihli açıklamalarımızda belirtildiği üzere Fas'ta yerleşik müşterimiz Afriquia SMDC, Fas Hükümeti'nin Covid-19 salgını karşısında aldığı tedbirler sonucunda mücbir sebep nedeniyle 2020 yılı projelerimizi askıya almıştır. Mücbir sebep halinin sona ermesi ve müşterimiz ile sözleşmenin uyarlanması için yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlanması ertesinde projeye tekrar başlanmış olup sözleşme tadili imzalanmış ve ilk sevkiyat işleme alınmış bulunmaktadır. Bu çerçevede projenin 2020 yılı içerisinde tamamlanacağı kesinleşmiş olduğundan konuyla ilgili olarak tekrar güncelleme yapılmayacaktır. Müşterimizden yeni işler alınması halinde ayrıca duyuru yapılacağı tabidir.
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864855
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|DESA
|8,69
|58.087.701
|% 10,00
|
|GARFA
|10,34
|24.647.226
|% 10,00
|
|KAREL
|19,14
|144.469.435
|% 10,00
|
|AKMGY
|46,82
|8.762.586
|% 9,96
|
|HDFGS
|4,42
|86.773.678
|% 9,95
|
|OZBAL
|2,97
|5.087.280
|% -10,00
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|EGGUB
|96,30
|13.902.647
|% -10,00
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|BFREN
|954,20
|781.490
|% -10,00
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|KENT
|1.950,50
|988.904
|% -10,00
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|ISBIR
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|495.885
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|% -4,91
|
|GARAN
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|1.470.019.866
|% -3,70
|
|THYAO
|11,01
|1.250.049.330
|% 2,99
|
|BIMAS
|64,75
|772.145.341
|% -9,38
|
|EKGYO
|2,13
|1.535.059.242
|% -4,91
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|ISGYO
|1,95
|511.701.530
|% -3,47
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|TSKB
|1,10
|275.948.477
|% -2,65
|
|HLGYO
|2,47
|595.772.987
|% -1,59
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|GARAN
|6,76
|1.470.019.866
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|Alış
|Satış
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|9,0535
|9,0990
|% -0,06
|
|Frank
|7,5651
|7,6107
|% 0,32
|
|Riyal
|1,8482
|1,8574
|% 0,05
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|
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.995
|1.996
|18,43
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|Altın Gr.
|445
|445
|3,34
|
|Cumhuriyet
|2.912
|2.951
|0,70
|
|Tam
|3.000
|3.037
|0,80
|
|Yarım
|1.456
|1.480
|0,40
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|Çeyrek
|730
|742
|0,20
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|Gümüş.Ons
|25,38
|25,42
|1,09
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|Gümüş Gr.
|5,66
|5,66
|0,22
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