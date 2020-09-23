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***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

23.09.2020 12:40
GÜNCEL HABERLER



***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18/9/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Suzhou Titan New Energy Technology Co., Ltd.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
01/10/2020
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Kabulü halinde pilot proje olarak değerlendirilecek olması
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketimizin rüzgar enerjisi endüstrisi sektöründe müşteri çeşitliliği, ihracat kapasitesi ve cirosunu arttırarak faaliyetlerine olumlu etkisi olacaktır.
Açıklamalar

Şirketimizin Çin Halk Cumhuriyeti'nin en büyük rüzgar kulesi üreticisi olan Titan Wind Energy tarafından imalatçı olarak onaylandığı ve 12 rüzgar türbin kulesinin iç aksamlarına ilişkin olarak 1.438.200 EUR tutarında bir teklifinin kabul edildiği daha önce kamuoyu ile paylaşılmıştır. 
Titan Wind Energy tarafından 18 kuleye denk gelen 2.164.800 EUR tutarındaki ek teklifimiz de kabul edilmiş bulunmaktadır.  Böylelikle kabul edilen tekliflerin toplam tutarı 3.595.500 EUR'ya çıkmıştır.
Saygılarımızla





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876280


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INFO 11,44 38.836.506 % 10,00  
ACSEL 13,42 3.795.815 % 10,00  
RODRG 6,38 2.590.637 % 10,00  
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Altın Gr. 466 466 -2,25  
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Tam 3.081 3.158 -33,87  
Yarım 1.489 1.528 -16,39  
Çeyrek 747 764 -8,20  
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Gümüş Gr. 5,77 5,78 -0,24  
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