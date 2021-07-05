***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim
05.07.2021 08:19
***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama
Şirketimizin hali hazırda öngördüğü finansal rapor açıklama tarihleri izleyen şekildedir.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur,
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
2. Çeyrek
01/04/2021 30/06/2021 19/08/2021
3. Çeyrek
01/07/2021 30/09/2021 09/11/2021
Yıllık
01/10/2021 31/12/2021 11/03/2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946018
BIST
18:051.377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
0
En Düşük
0
18:058,6731
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0065
|Açılış
|: 8,6670
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,6935
En Düşük
8,6549
18:0510,2945
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0038
|Açılış
|: 10,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3368
En Düşük
10,2698
18:05498,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,11
|Açılış
|: 498,69
|
|Önceki Kapanış
|: 498,80
|
499,97
En Düşük
497,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MEDTR
|30,80
|8.483.922
|% 0,00
|
|MEDTR
|30,80
|8.483.922
|% 0,00
|
|MEDTR
|30,80
|8.483.922
|% 0,00
|
|MEDTR
|30,80
|8.483.922
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6685
|8,6741
|% -0,06
|
|Euro
|10,2888
|10,2986
|% 0,00
|
|Sterlin
|11,9722
|12,0322
|% 0,03
|
|Frank
|9,3730
|9,4295
|% -0,17
|
|Riyal
|2,3064
|2,3180
|% -0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.791
|3,31
|
|Altın Gr.
|498
|498
|-0,70
|
|Cumhuriyet
|3.299
|3.349
|13,00
|
|Tam
|3.284
|3.366
|19,61
|
|Yarım
|1.587
|1.628
|9,49
|
|Çeyrek
|796
|814
|4,74
|
|Gümüş.Ons
|26,54
|26,58
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,39
|7,40
|0,01
|
|B. Petrol
|76,34
|76,34
|0,17
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 14 artarak (% 0.21 ) 1, 482
-
17:57AVGYO
Yüzde 4.65 oranında artışla 2.70 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 311, 205 adet işlem
-
17:55ERBOS
Yüzde 7.40 oranında artışla 136.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 836, 527 adet işlem
-
17:53HDFGS
Yüzde 4.26 oranında artışla 2.94 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 912, 371 adet işlem
-
17:52XU100
Endeks 1, 375 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 19 üstünde . İşlem hacmi 11, 339.00 milyon TL de