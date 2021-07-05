***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim









***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal TakvimBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamaŞirketimizin hali hazırda öngördüğü finansal rapor açıklama tarihleri izleyen şekildedir.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur,Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan TarihiFinansal Tablo Dönemler1. Çeyrek2. Çeyrek01/04/2021 30/06/2021 19/08/20213. Çeyrek01/07/2021 30/09/2021 09/11/2021Yıllık01/10/2021 31/12/2021 11/03/2022http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946018BIST