***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
07.12.2020 21:27
***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
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Açıklamalar
Gün içerisinde bir internet sitesinde yer alan haber, sosyal medya hesaplarında yer alan yorumlar ve Yatırımcı İlişkileri Bölümümüze gelen bazı e-postaların incelenmesi sonucunda belirli hususlarda açıklama yapılması zorunluluğu hasıl olmuştur.
- SAYAS şirketimizin Borsa İstanbul nezdinde hisse senedi kodudur. Şirketimizin mevcut ticaret ünvanı Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, eski ticaret ünvanı Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'dir. Yani bunlar aynı şirkettir.
- Şirketimizin ana faaliyet alanı 2019 yılından beri yenilenebilir enerji ekipmanları imalatıdır ve böyle kalması öngörülmektedir. Endüstriyel reklamcılık faaliyetlerimiz devam etmekte, ancak toplam ciromuz içerisinde payının orta vadede toplam cironun %20'si altında kalacağı tahmin edilmektedir. Yani şirketimiz her iki sektörde de faaliyet göstermektedir.
- Şirketimiz tarafından ana faaliyet alanı değişikliği doğrultusunda endüstriyel reklamcılık alanında faaliyet gösteren yurtdışı yapılanmamızın 2018 yılında tasfiyesine karar verilmiş ve gerekli işlemler adım adım yapılmıştır. Bahse konu işlemlere ilişkin yeni gelişme oldukça güncelleme amacıyla açıklama yapılmaktadır. Yani bunlar şirketimizin hali hazırdaki durumunu etkilememektedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891985
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