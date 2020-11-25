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***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

25.11.2020 13:03



***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Covid-19 salgını kapsamında son günlerde ülke genelinde vaka sayısında artış görülmekte olup bu durumdan şirketimiz de etkilenmiş ve pozitif ya da temaslı olması nedeniyle işbaşı yapamayan çalışan sayımız günlük olarak toplam işgücümüzün yüzde onunu geçmiş bulunmaktadır.  Şirketimizde salgına karşı yetkili makamlar tarafından bildirilen ve İSEÇ politikaları kapsamında gerekli tüm tedbirler alınmış bulunmaktadır.  Bu çerçevede risk yönetimi amacıyla uzaktan ve seyreltilmiş çalışma uygulamalarına ağırlık verilmesi uygun görülmüştür.
Yaşanan işgücü kaybının üretim ve sevkiyat programları üzerindeki olumsuz etkisinin asgari seviyede tutulması için gerekli çaba gösterilecektir.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889915


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