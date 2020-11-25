***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.11.2020 13:03
***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Covid-19 salgını kapsamında son günlerde ülke genelinde vaka sayısında artış görülmekte olup bu durumdan şirketimiz de etkilenmiş ve pozitif ya da temaslı olması nedeniyle işbaşı yapamayan çalışan sayımız günlük olarak toplam işgücümüzün yüzde onunu geçmiş bulunmaktadır. Şirketimizde salgına karşı yetkili makamlar tarafından bildirilen ve İSEÇ politikaları kapsamında gerekli tüm tedbirler alınmış bulunmaktadır. Bu çerçevede risk yönetimi amacıyla uzaktan ve seyreltilmiş çalışma uygulamalarına ağırlık verilmesi uygun görülmüştür.
Yaşanan işgücü kaybının üretim ve sevkiyat programları üzerindeki olumsuz etkisinin asgari seviyede tutulması için gerekli çaba gösterilecektir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889915
BIST
13:001.337
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 15,93
|Açılış
|: 1.330
|
|Önceki Kapanış
|: 1.321
|
1.340
En Düşük
1.328
13:007,9618
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0436
|Açılış
|: 7,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9800
|
8,0097
En Düşük
7,9150
13:009,4751
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0493
|Açılış
|: 9,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4400
|
9,5389
En Düşük
9,4271
13:00464,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -1,20
|Açılış
|: 464,01
|
|Önceki Kapanış
|: 465,21
|
466,08
En Düşük
459,66
BIST En Aktif Hisseler13:00
|RODRG
|14,08
|2.445.718
|% 10,00
|
|CLEBI
|99,05
|57.183.321
|% 9,99
|
|POLTK
|425,90
|444.214
|% 9,99
|
|ERBOS
|36,58
|52.013.284
|% 9,98
|
|QNBFB
|76,65
|15.366.478
|% 9,97
|
|KENT
|427,80
|417.533
|% -9,99
|
|CRFSA
|108,30
|11.407.387
|% -9,98
|
|SANFM
|15,17
|88.411
|% -9,97
|
|IZTAR
|15,28
|2.748.750
|% -9,96
|
|TACTR
|11,00
|698.115
|% -8,33
|
|THYAO
|12,28
|2.441.408.849
|% 3,80
|
|KRDMD
|5,12
|2.224.278.077
|% 4,07
|
|GARAN
|9,17
|1.580.802.145
|% 1,33
|
|SISE
|7,10
|756.886.921
|% 1,00
|
|TUPRS
|93,10
|756.232.592
|% 3,33
|
|KRDMD
|5,12
|2.224.278.077
|% 4,07
|
|TSKB
|2,75
|703.337.795
|% 5,36
|
|THYAO
|12,28
|2.441.408.849
|% 3,80
|
|EKGYO
|2,12
|430.006.966
|% 0,00
|
|GARAN
|9,17
|1.580.802.145
|% 1,33
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9592
|7,9618
|% -0,54
|
|Euro
|9,4708
|9,4751
|% -0,52
|
|Sterlin
|10,5839
|10,6369
|% -0,75
|
|Frank
|8,6865
|8,7388
|% -0,73
|
|Riyal
|2,1155
|2,1261
|% -0,59
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|3,66
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-1,20
|
|Cumhuriyet
|3.089
|3.136
|11,00
|
|Tam
|3.070
|3.148
|8,52
|
|Yarım
|1.484
|1.523
|4,12
|
|Çeyrek
|744
|761
|2,06
|
|Gümüş.Ons
|23,41
|23,45
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,02
|0,03
|
|B. Petrol
|48,32
|48,32
|0,54
|