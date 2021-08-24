***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13/6/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin yenilenebilir enerji endüstrisi ekipmanları üretim hattının modernizasyonu amacıyla yatırımlarda devlet yardımlarına yönelik başvuru yapılmış olup T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından 25/4/2021 tarih ve 523077 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi düzenlendiği ve belge kapsamında s on bilançomuzdaki maddi duran varlıkların yaklaşık %57'sine denk gelecek şekilde 5.778.905 TL tutarında makine - ekipman tedarik edildiği daha önce kamuya açıklanmıştır. Aynı belge kapsamında 84.785 TL tutarında ek makine yatırımı yapılmıştır. Şirketimiz tarafından alınan siparişlerin niteliği gerektirdiğinde yatırımlara devam edilecektir.Yatırımcılarımıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960231BIST