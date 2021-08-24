***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.08.2021 17:20
***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13/6/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yenilenebilir enerji endüstrisi ekipmanları üretim hattının modernizasyonu amacıyla yatırımlarda devlet yardımlarına yönelik başvuru yapılmış olup T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından 25/4/2021 tarih ve 523077 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi düzenlendiği ve belge kapsamında s on bilançomuzdaki maddi duran varlıkların yaklaşık %57'sine denk gelecek şekilde 5.778.905 TL tutarında makine - ekipman tedarik edildiği daha önce kamuya açıklanmıştır. Aynı belge kapsamında 84.785 TL tutarında ek makine yatırımı yapılmıştır. Şirketimiz tarafından alınan siparişlerin niteliği gerektirdiğinde yatırımlara devam edilecektir.
Yatırımcılarımıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960231
BIST
17:321.469
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 9,28
|Açılış
|: 1.465
|
|Önceki Kapanış
|: 1.459
|
1.472
En Düşük
1.464
17:328,4142
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0054
|Açılış
|: 8,4180
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|Önceki Kapanış
|: 8,4630
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8,4522
En Düşük
8,3911
17:329,9073
En Yüksek
|Değişim
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|| 0,0016
|Açılış
|: 9,8750
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|Önceki Kapanış
|: 9,9100
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9,9317
En Düşük
9,8619
17:32488,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,56
|Açılış
|: 488,62
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|Önceki Kapanış
|: 489,18
|
489,99
En Düşük
486,59
BIST En Aktif Hisseler17:32
|MAALT
|196,90
|48.082.754
|% 10,00
|
|GESAN
|24,86
|15.444.722
|% 10,00
|
|BRLSM
|12,11
|741.017.836
|% 9,99
|
|CLEBI
|187,10
|62.212.075
|% 9,99
|
|HATEK
|18,61
|24.435.449
|% 9,99
|
|PENTA
|77,80
|2.678.640
|% -9,95
|
|EDATA
|16,90
|83.865.497
|% -8,10
|
|DENGE
|1,66
|2.359.016
|% -7,78
|
|VBTYZ
|22,88
|69.990.123
|% -7,52
|
|RHEAG
|2,07
|1.939.979
|% -5,48
|
|THYAO
|12,82
|1.247.010.740
|% 2,64
|
|GARAN
|9,51
|986.666.524
|% -0,42
|
|BRLSM
|12,11
|741.017.836
|% 9,99
|
|KRDMD
|7,75
|626.283.868
|% 1,04
|
|EREGL
|18,71
|508.954.805
|% 0,38
|
|YKBNK
|2,57
|367.269.702
|% -0,39
|
|EKGYO
|1,87
|220.634.532
|% 0,54
|
|GARAN
|9,51
|986.666.524
|% -0,42
|
|THYAO
|12,82
|1.247.010.740
|% 2,64
|
|KRDMD
|7,75
|626.283.868
|% 1,04
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4096
|8,4142
|% -0,06
|
|Euro
|9,9015
|9,9073
|% 0,02
|
|Sterlin
|11,5122
|11,5699
|% -0,16
|
|Frank
|9,1854
|9,2407
|% -0,15
|
|Riyal
|2,2361
|2,2473
|% -0,18
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|1,47
|
|Altın Gr.
|489
|489
|-0,33
|
|Cumhuriyet
|3.244
|3.293
|-7,00
|
|Tam
|3.229
|3.310
|-6,20
|
|Yarım
|1.561
|1.601
|-3,00
|
|Çeyrek
|783
|801
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,94
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,06
|
|B. Petrol
|69,88
|69,88
|1,51
|
Seans Raporu
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