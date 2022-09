***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi Kemalpaşa O.S.B. Mah. Kuzey Sanayi Cad. No:318 Kemalpaşa İzmirÜretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Kemalpaşa O.S.B. Mah. Kuzey Sanayi Cad. No:318 Kemalpaşa İzmirİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksKemalpaşa O.S.B. Mah. Kuzey Sanayi Cad. No:318 Kemalpaşa İzmir 0(232) 878 78 00 0(232) 878 56 44Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 34.719.101,124 TRY 34719101.124 TRY 44,94 VAR İşlem GörmüyorB Hamiline 42.530.898,876 TRY 42530898.876 TRY 55,06 YOK İşlem Görüyorhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065646BIST