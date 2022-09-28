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***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

28.09.2022 13:01
***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Kemalpaşa O.S.B. Mah. Kuzey Sanayi Cad. No:318 Kemalpaşa İzmir
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Kemalpaşa O.S.B. Mah. Kuzey Sanayi Cad. No:318 Kemalpaşa İzmir

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Kemalpaşa O.S.B. Mah. Kuzey Sanayi Cad. No:318 Kemalpaşa İzmir 0(232) 878 78 00 0(232) 878 56 44

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 34.719.101,124 TRY 34719101.124 TRY 44,94 VAR İşlem Görmüyor
B Hamiline 42.530.898,876 TRY 42530898.876 TRY 55,06 YOK İşlem Görüyor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065646


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UFUK 55,55 1.490.164 % 10,00  
COSMO 57,00 1.864.941 % 9,83  
PRKME 13,14 55.472.966 % 9,50  
EKIZ 13,00 1.234.954 % 8,79  
GESAN 87,50 329.638.456 % 8,36  
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Dolar 18,5379 18,5417 % 0,13  
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Sterlin 20,0781 20,1788 % -0,04  
Frank 18,8166 18,9300 % -0,33  
Riyal 4,9178 4,9424 % 0,42  
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13:19 Alış Satış %  
Altın Ons 1.649 1.649 -10,77  
Altın Gr. 981 982 -5,97  
Cumhuriyet 6.580 6.680 -52,00  
Tam 6.616 6.678 -103,00  
Yarım 3.219 3.265 -50,00  
Çeyrek 1.614 1.633 -24,00  
Gümüş.Ons 18,67 18,70 -0,21  
Gümüş Gr. 11,09 11,12 -0,13  
B. Petrol 88,32 88,32 0,27  
Seans Raporu 13:19
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