***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
28.09.2022 13:01
***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Kemalpaşa O.S.B. Mah. Kuzey Sanayi Cad. No:318 Kemalpaşa İzmir
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Kemalpaşa O.S.B. Mah. Kuzey Sanayi Cad. No:318 Kemalpaşa İzmir
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Kemalpaşa O.S.B. Mah. Kuzey Sanayi Cad. No:318 Kemalpaşa İzmir 0(232) 878 78 00 0(232) 878 56 44
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 34.719.101,124 TRY 34719101.124 TRY 44,94 VAR İşlem Görmüyor
B Hamiline 42.530.898,876 TRY 42530898.876 TRY 55,06 YOK İşlem Görüyor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065646
BIST
13:213.195
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -2,93
|Açılış
|: 3.219
|
|Önceki Kapanış
|: 3.198
|
3.241
En Düşük
3.161
13:2118,5458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0277
|Açılış
|: 18,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,5610
En Düşük
18,4992
13:2118,0126
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0072
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,1093
En Düşük
17,8996
13:21982,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -4,62
|Açılış
|: 982,90
|
|Önceki Kapanış
|: 987,53
|
989,60
En Düşük
978,50
BIST En Aktif Hisseler13:19
|UFUK
|55,55
|1.490.164
|% 10,00
|
|COSMO
|57,00
|1.864.941
|% 9,83
|
|PRKME
|13,14
|55.472.966
|% 9,50
|
|EKIZ
|13,00
|1.234.954
|% 8,79
|
|GESAN
|87,50
|329.638.456
|% 8,36
|
|ISGYO
|6,65
|9.598.311
|% -9,89
|
|ULUFA
|4,68
|5.231.107
|% -9,83
|
|ZOREN
|3,12
|456.144.550
|% -9,57
|
|KMPUR
|53,45
|162.976.127
|% -7,92
|
|CRDFA
|3,25
|25.185.997
|% -6,61
|
|THYAO
|69,30
|1.530.705.658
|% 0,51
|
|HEKTS
|58,20
|1.297.502.886
|% -2,18
|
|ASELS
|29,78
|1.205.173.257
|% 3,62
|
|SASA
|66,20
|988.899.894
|% -2,07
|
|YKBNK
|7,09
|908.213.827
|% 0,42
|
|SKBNK
|1,84
|346.099.339
|% -1,08
|
|EKGYO
|3,92
|703.085.303
|% 1,29
|
|ZOREN
|3,12
|456.144.550
|% -9,57
|
|YKBNK
|7,09
|908.213.827
|% 0,42
|
|TSKB
|2,38
|248.000.347
|% 1,71
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5379
|18,5417
|% 0,13
|
|Euro
|18,0025
|18,0174
|% -0,01
|
|Sterlin
|20,0781
|20,1788
|% -0,04
|
|Frank
|18,8166
|18,9300
|% -0,33
|
|Riyal
|4,9178
|4,9424
|% 0,42
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.649
|-10,77
|
|Altın Gr.
|981
|982
|-5,97
|
|Cumhuriyet
|6.580
|6.680
|-52,00
|
|Tam
|6.616
|6.678
|-103,00
|
|Yarım
|3.219
|3.265
|-50,00
|
|Çeyrek
|1.614
|1.633
|-24,00
|
|Gümüş.Ons
|18,67
|18,70
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,09
|11,12
|-0,13
|
|B. Petrol
|88,32
|88,32
|0,27
|