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***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu

02.03.2022 18:14
***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu


***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )

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Sürdürülebilirlik Raporu

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Açıklamalar

                                       Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanları Sanayi ve Ticaret A.Ş.
2021 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu
 
A.          Genel İlkeler
 
Yönetim Kurulu tarafından Sürdürülebilirlik Politikası hazırlanmış ve yayımlanmıştır.  Politika ve içerdiği hedefler, Şirket'in Entegre Yönetim Sistemine dahil edilmiştir.  Konuyla ilgili sorumluluklar Yönetim Kurulu ve Kalite Yönetiminin Gözden Geçirilmesi Komitesi arasında paylaştırılmıştır.  Uygulama ve eylem planarı ve KPG'ler belirlenmiş değildir.
 
B.          Çevresel İlkeler
 
Şirket tarafından ISO 14001 standardına tam uyum gösterilmiş ve sertifikalandırılma sağlanmıştır.  Ayrı olarak raporlama yapılmamaktadır.  Türk Çevre Mevzuatı kapsamında zorunlu ölçüm ve bildirimler yapılmaktadır.  İlgili mevzuat kapsamında bir çevre danışmanlık şirketinden danışmanlık ve destek hizmetleri alınmaktadır.
 
C.          Sosyal Sorumluluk
 
İnsan hakları ve çalışan hakları konularında tüm ilkelere ve ilgili mevzuata tam uyum gösterilmektedir.  Yönetim Kurulu tarafından İnsan Hakları Politikası, Çalışan Hakları Politikası ve İnsan Kaynakları Politikası kabul edilmiş ve yayımlanmıştır.
 
Paydaşlarla ilişkiler açısından kurumsal düzeyde eylemler yapılmaktadır.  Küresel insiyatiflere katılım bu aşamada gerekli görülmemektedir.
 
D.      Kurumsal Yönetim İlkeleri
 
Kurumsal yönetim ilkelerine uyum sağlanmaktadır.  Yönetim Kurulu tarafından Sürdürülebilirlik Politikası kabul edilerek yayımlanmıştır.  Şirketin diğer uyum çalışmaları çok yönlü olarak sürdürülmektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006559


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