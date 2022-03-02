***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu
02.03.2022 18:14
***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )
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Sürdürülebilirlik Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanları Sanayi ve Ticaret A.Ş.
2021 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu
A. Genel İlkeler
Yönetim Kurulu tarafından Sürdürülebilirlik Politikası hazırlanmış ve yayımlanmıştır. Politika ve içerdiği hedefler, Şirket'in Entegre Yönetim Sistemine dahil edilmiştir. Konuyla ilgili sorumluluklar Yönetim Kurulu ve Kalite Yönetiminin Gözden Geçirilmesi Komitesi arasında paylaştırılmıştır. Uygulama ve eylem planarı ve KPG'ler belirlenmiş değildir.
B. Çevresel İlkeler
Şirket tarafından ISO 14001 standardına tam uyum gösterilmiş ve sertifikalandırılma sağlanmıştır. Ayrı olarak raporlama yapılmamaktadır. Türk Çevre Mevzuatı kapsamında zorunlu ölçüm ve bildirimler yapılmaktadır. İlgili mevzuat kapsamında bir çevre danışmanlık şirketinden danışmanlık ve destek hizmetleri alınmaktadır.
C. Sosyal Sorumluluk
İnsan hakları ve çalışan hakları konularında tüm ilkelere ve ilgili mevzuata tam uyum gösterilmektedir. Yönetim Kurulu tarafından İnsan Hakları Politikası, Çalışan Hakları Politikası ve İnsan Kaynakları Politikası kabul edilmiş ve yayımlanmıştır.
Paydaşlarla ilişkiler açısından kurumsal düzeyde eylemler yapılmaktadır. Küresel insiyatiflere katılım bu aşamada gerekli görülmemektedir.
D. Kurumsal Yönetim İlkeleri
Kurumsal yönetim ilkelerine uyum sağlanmaktadır. Yönetim Kurulu tarafından Sürdürülebilirlik Politikası kabul edilerek yayımlanmıştır. Şirketin diğer uyum çalışmaları çok yönlü olarak sürdürülmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006559
BIST
18:051.986
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 16,18
|Açılış
|: 1.974
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|Önceki Kapanış
|: 1.970
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2.000
En Düşük
1.962
18:0514,1287
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
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|Açılış
|: 14,0600
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|Önceki Kapanış
|: 13,9100
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En Düşük
13,8221
18:0515,7808
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
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|Açılış
|: 15,6000
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|Önceki Kapanış
|: 15,5000
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15,7808
En Düşük
15,4208
18:05869,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,90
|Açılış
|: 869,87
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|Önceki Kapanış
|: 868,98
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881,22
En Düşük
863,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOBUR
|70,95
|11.106.001
|% 10,00
|
|SELVA
|16,84
|11.275.169
|% 9,99
|
|SANEL
|9,93
|7.314.057
|% 9,97
|
|PRKAB
|43,50
|26.868.358
|% 9,96
|
|YUNSA
|13,70
|25.713.169
|% 9,95
|
|BASCM
|4,05
|545.715
|% -10,00
|
|POLTK
|603,00
|31.997.212
|% -10,00
|
|AKFGY
|3,61
|111.097.840
|% -9,98
|
|ATSYH
|14,38
|2.267.994
|% -9,96
|
|KARYE
|15,56
|34.835.923
|% -9,95
|
|KRDMD
|12,86
|6.386.876.309
|% 4,89
|
|THYAO
|25,98
|4.953.246.441
|% 2,85
|
|EREGL
|34,48
|3.817.107.649
|% 3,92
|
|ASELS
|22,96
|1.759.770.469
|% -4,33
|
|GARAN
|11,62
|1.303.643.917
|% 0,00
|
|KRDMD
|12,86
|6.386.876.309
|% 4,89
|
|YKBNK
|3,65
|1.005.277.584
|% 0,55
|
|THYAO
|25,98
|4.953.246.441
|% 2,85
|
|EREGL
|34,48
|3.817.107.649
|% 3,92
|
|GARAN
|11,62
|1.303.643.917
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1038
|14,1248
|% 1,65
|
|Euro
|15,6812
|15,7396
|% 1,50
|
|Sterlin
|18,8129
|18,9073
|% 1,94
|
|Frank
|15,2543
|15,3462
|% 1,24
|
|Riyal
|3,7497
|3,7685
|% 1,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.921
|-24,90
|
|Altın Gr.
|871
|871
|1,79
|
|Cumhuriyet
|5.816
|5.904
|104,00
|
|Tam
|5.780
|5.926
|95,35
|
|Yarım
|2.794
|2.867
|46,13
|
|Çeyrek
|1.401
|1.433
|23,06
|
|Gümüş.Ons
|25,15
|25,18
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,40
|11,41
|0,02
|
|B. Petrol
|112
|112
|6,75
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Seans Raporu
18:05
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17:55XU050
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17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KONKA, DOBUR, PRKAB, YYAPI, SANEL, ISGYO, YUNSA, MSGYO
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17:55
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KARYE, POLTK, AKFGY, DIRIT