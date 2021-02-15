***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıMarmen Inc.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih01/03/2021Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiŞirketimizin rüzgar enerjisi endüstrisi sektöründe müşteri çeşitliliği, ihracat kapasitesi ve cirosunu arttırarak faaliyetlerine olumlu etkisi olacaktır.AçıklamalarŞirketimiz Kanada'da yerleşik ve Kuzey Amerika'nın en büyük rüzgar türbin kulesi üreticilerinden olan Marmen Inc. ile yaptığı görüşmeler sonucunda onaylı tedarikçi olarak kabul edilmiş olup rüzgar kulesi iç aksamlarına ilişkin 1.318.800 USD tutarında bir teklif sunmuş bulunmaktadır. Teklifin kısa süre içerisinde onaylanması beklenmektedir.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909600BIST