***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
04.05.2021 14:11
***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Kızılkan Stahlhandel GmbH
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
0,02
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
04/05/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Hasılat açısından olumlu bulunmaktadır.
Açıklamalar
Federal Almanya Cumhuriyeti'nde yerleşik Kızılkan Stahlhandel GmbH şirketi ile outdoor yapısal konstrüksiyon ürünlerine ilişkin 830.000 EUR tutarında bir ihracat bağlantısı kurulmuştur.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934383
BIST
16:291.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,00
|Açılış
|: 1.420
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|Önceki Kapanış
|: 1.416
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1.424
En Düşük
1.409
16:298,3460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
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|Açılış
|: 8,2250
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|Önceki Kapanış
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8,3728
En Düşük
8,2980
16:2910,0267
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0159
|Açılış
|: 9,9650
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|Önceki Kapanış
|: 9,8150
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10,0673
En Düşük
9,9739
16:29477,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,85
|Açılış
|: 477,84
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|Önceki Kapanış
|: 475,99
|
478,58
En Düşük
474,44
BIST En Aktif Hisseler16:29
|MTRKS
|42,24
|112.660.961
|% 10,00
|
|LUKSK
|62,15
|3.925.626
|% 10,00
|
|UTPYA
|28,50
|529.297
|% 9,62
|
|SNKRN
|33,50
|1.406.263
|% 8,77
|
|RHEAG
|2,43
|2.181.802
|% 8,48
|
|VAKFN
|19,17
|45.171.479
|% -10,00
|
|MERIT
|275,80
|2.457.970
|% -9,99
|
|AYEN
|7,56
|30.566.623
|% -9,89
|
|CANTE
|4,67
|244.653.449
|% -9,85
|
|EMNIS
|25,20
|1.302.376
|% -9,81
|
|PETKM
|6,85
|680.876.147
|% -0,44
|
|EREGL
|19,28
|675.112.107
|% -1,88
|
|KOZAL
|117,70
|661.592.506
|% 2,35
|
|GARAN
|7,27
|629.220.910
|% 0,00
|
|THYAO
|12,60
|561.752.470
|% -0,16
|
|EKGYO
|1,82
|191.306.788
|% 0,65
|
|PETKM
|6,85
|680.876.147
|% -0,44
|
|YKBNK
|2,08
|185.869.665
|% -0,48
|
|GARAN
|7,27
|629.220.910
|% 0,00
|
|USAK
|2,93
|184.140.120
|% 0,00
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3430
|8,3460
|% 0,26
|
|Euro
|10,0198
|10,0267
|% 0,16
|
|Sterlin
|11,5785
|11,6366
|% 0,48
|
|Frank
|9,1091
|9,1639
|% 0,37
|
|Riyal
|2,2202
|2,2313
|% 0,35
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|3,08
|
|Altın Gr.
|478
|478
|2,00
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,44
|26,46
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,09
|7,10
|0,00
|
|B. Petrol
|69,53
|69,53
|0,65
|
Seans Raporu
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16:43CIMSA
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