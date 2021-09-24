***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29/7/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıGRI Renewable IndustriesVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih24/09/2021Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiŞirketimizin rüzgar enerji endüstrisi sektöründe müşteri ve pazar çeşitliliği açısından önem arz etmektedir.Açıklamalar29/7/2021 tarihli açıklamamızda belirtildiği üzere Şirketimiz rüzgar enerjisi endüstrisi sektöründe satış ve yatırım çalışmalarını kesintisiz olarak sürdürmekte olup bu çerçevede GRI Renewable Industries tarafından onaylı tedarikçi olarak kabul edilmiş bulunmaktayız. Kurumsal internet sitesinde yer alan bilgilere göre GRI Renewable Industries ABD, Arjantin, Brezilya, Çin, Güney Afrika, Hindistan, İspanya ve Türkiye'de toplam 16 fabrikası ile RES kule, flanş ve kaplamaları imalatı alanlarında faaliyet göstermektedir.Aynı açıklamamızda belirtildiği üzere onaylı tedarikçi seçilmemizle birlikte ilk etapta GRI Renewable Industries'in Türkiye'de yerleşik iştiraki Gesbey Enerji Türbini Kule Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.'den yaklaşık 60.000 EUR tutarında bir deneme siparişi alınmıştır.Bahse konu siparişin başarıyla teslimatı ile birlikte Gesbey Enerji tarafımıza yeni bir ihale kapsamında dokuz rüzgar türbin kulesine karşılık yaklaşık 241.000 EUR tutarında bir sipariş daha geçmiş ve bu sipariş Yönetim Kurulumuz tarafından kabul edilmiş bulunmaktadır.Böylelikle Şirketimiz'in Türkiye pazarında ilişkili tarafı Ateş Wind Power'dan sonra ikinci bir düzenli rüzgar türbin kulesi imalatçısı müşterisi kazandığı değerlendirilmektedir.İhale sürecine ilişkin içsel bilginin açıklanması Yönetim Kurulumuzun 4/8/2021 tarih ve 2021/70 sayılı Kararı ile ertelenmiştir.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965131BIST