***SDTTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
04.01.2023 09:11
***SDTTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [SDTTR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04/01/2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. SDTTR.E işlem koduyla 04/01/2023 tarihinden itibaren (BUGÜN) Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacaktır (Baz Fiyat: 32,00 TL Maksimum Emir Değeri: 2.000.000 TL).
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092936
BIST
18:055.627
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 5.698
|
|Önceki Kapanış
|: 5.627
|
5.705
En Düşük
5.610
18:0518,7291
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0074
|Açılış
|: 18,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8900
|
18,8040
En Düşük
18,6882
18:0519,8259
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0598
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1600
|
19,9376
En Düşük
19,7379
18:051.112,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 6,81
|Açılış
|: 1.112,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.105,82
|
1.113,64
En Düşük
1.105,36
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|74,45
|15.131.540
|% 0,00
|
|AGHOL
|109,00
|126.282.071
|% 0,00
|
|AKSEN
|47,10
|679.052.599
|% 0,00
|
|AKFGY
|5,53
|771.764.194
|% 0,00
|
|AKSGY
|7,63
|108.919.622
|% 0,00
|
|ACSEL
|74,45
|15.131.540
|% 0,00
|
|AGHOL
|109,00
|126.282.071
|% 0,00
|
|AKSEN
|47,10
|679.052.599
|% 0,00
|
|AKFGY
|5,53
|771.764.194
|% 0,00
|
|AKSGY
|7,63
|108.919.622
|% 0,00
|
|THYAO
|147,40
|10.925.716.712
|% 0,00
|
|EKGYO
|9,42
|8.598.094.812
|% 0,00
|
|PETKM
|20,48
|6.992.769.481
|% 0,00
|
|TCELL
|41,94
|5.309.891.528
|% 0,00
|
|SISE
|46,10
|5.289.076.742
|% 0,00
|
|EKGYO
|9,42
|8.598.094.812
|% 0,00
|
|YKBNK
|11,73
|3.553.385.374
|% 0,00
|
|TTKOM
|26,36
|4.982.398.823
|% 0,00
|
|SKBNK
|3,09
|486.302.026
|% 0,00
|
|AKFGY
|5,53
|771.764.194
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7274
|18,7291
|% 0,04
|
|Euro
|19,7981
|19,8259
|% 0,30
|
|Sterlin
|22,3812
|22,4934
|% 0,18
|
|Frank
|19,9924
|20,1129
|% 0,38
|
|Riyal
|4,9655
|4,9904
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|10,54
|
|Altın Gr.
|1.112
|1.112
|6,52
|
|Cumhuriyet
|7.471
|7.584
|61,00
|
|Tam
|7.527
|7.606
|31,00
|
|Yarım
|3.645
|3.718
|15,00
|
|Çeyrek
|1.828
|1.859
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,17
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|14,50
|14,52
|0,10
|
|B. Petrol
|81,64
|81,64
|-0,46
|