***SDTTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.07.2023 13:04
***SDTTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SDTTR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175305
BIST
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14:036.605
En Düşük
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,14
|Açılış
|: 6.606
|
|Önceki Kapanış
|: 6.605
|
6.583
En Yüksek
6.672
14:0326,9582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0388
|Açılış
|: 27,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0000
|
27,1049
En Düşük
26,8400
14:0329,8942
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1718
|Açılış
|: 29,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8000
|
29,8942
En Düşük
29,6578
14:031.709,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 9,38
|Açılış
|: 1.709,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.700,33
|
1.713,14
En Düşük
1.695,88
BIST En Aktif Hisseler14:03
|INGRM
|834,90
|36.128.605
|% 10,00
|
|ZEDUR
|66,55
|29.201.266
|% 10,00
|
|AKYHO
|2,81
|45.779.187
|% 9,77
|
|OZSUB
|23,42
|254.633.694
|% 6,45
|
|KAYSE
|27,48
|540.240.181
|% 6,10
|
|YEOTK
|132,90
|1.027.185.346
|% -7,58
|
|GESAN
|85,15
|1.641.650.551
|% -6,89
|
|MIATK
|172,50
|265.955.392
|% -6,45
|
|MARKA
|13,10
|19.835.887
|% -5,28
|
|MANAS
|9,52
|56.124.549
|% -5,27
|
|ASTOR
|95,15
|3.811.102.584
|% -4,85
|
|CANTE
|16,65
|2.424.868.626
|% -3,25
|
|EUPWR
|165,50
|1.828.150.306
|% -4,39
|
|BIENY
|59,65
|1.662.888.540
|% 3,29
|
|GESAN
|85,15
|1.641.650.551
|% -6,89
|
|ASTOR
|95,15
|3.811.102.584
|% -4,85
|
|BIENY
|59,65
|1.662.888.540
|% 3,29
|
|AKFYE
|13,78
|369.270.713
|% -1,22
|
|AHGAZ
|11,88
|266.032.284
|% -1,66
|
|KAYSE
|27,48
|540.240.181
|% 6,10
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9527
|26,9582
|% 0,14
|
|Euro
|29,8731
|29,8942
|% 0,58
|
|Sterlin
|34,7224
|34,8965
|% 0,30
|
|Frank
|31,1359
|31,3235
|% 0,35
|
|Riyal
|7,1642
|7,2001
|% 0,10
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.973
|1.973
|8,58
|
|Altın Gr.
|1.708
|1.708
|7,94
|
|Cumhuriyet
|11.536
|11.546
|77,00
|
|Tam
|11.123
|11.206
|34,00
|
|Yarım
|5.553
|5.629
|17,00
|
|Çeyrek
|2.785
|2.814
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|24,67
|24,71
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|21,40
|21,42
|0,05
|
|B. Petrol
|82,45
|82,45
|-0,80
|