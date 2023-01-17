***SDTTR*** SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***SDTTR*** SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi01/12/2022Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VarEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıSDT Azerbaycan MMCEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuSDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş.'nin Azerbaycan'da potansiyel faaliyet ve projelerinin idaresiEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi20 Azerbaycan ManatıEdinim YöntemiKuruluşta Edinim (Establishment)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih11.01.2023Edinme KoşullarıDiğer (Other)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı20 Azerbaycan ManatıBeher Payın Alış Fiyatı10 Azerbaycan ManatıToplam Tutar20 Azerbaycan ManatıEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)100Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)100Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)100Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiEtkisi tam olarak bilinmemekle birlikte Şirket faaliyetlerine olumlu etkisi olacağı düşünülmektedir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniKuruluş olması nedeniyle değerleme raporu düzenlenmemiştir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimiz 01.12.2022 tarih ve 2022/35 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Azerbaycan'daki potansiyel faaliyet ve projelerinin idaresi amacıyla 20 Azerbaycan Manatı sermayeli, sermayesinin % 100'üne sahip olduğu SDT Azerbaycan MMC ticaret ünvanlı, Azerbaycan menşeili bir şirket kurulması konusunda karar almıştır. Söz konusu karar çerçevesinde Şirket'in kuruluş işlemleri 11.01.2023 tarihi itibariyle tamamlanmış olup, kuruluş belgeleri 17.01.2023 tarihinde Şirketimize iletilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102873BIST